Giàn hoa giấy khổng lồ nổi tiếng Vũng Tàu bị kẻ gian chặt gốc, công an vào cuộc

Không hiểu vì lý do gì mà hàng loạt cây hoa giấy cổ thụ ở Vũng Tàu đã bị kẻ gian nhẫn tâm cưa ngang thân, chặt gốc. Được biết, giàn hoa giấy khổng lồ là điểm check-in nổi tiếng tại thành phố biển.

Mới đây, Công an TP. Vũng Tàu cho biết, đã tiếp nhận và điều tra vụ kẻ gian cưa gốc nhiều cây hoa giấy tại khu vực trước Chùa Phổ Diệu và Nhà nghỉ Lâm Đường. Theo ghi nhận, tại Chùa Phổ Diệu (phường 5, TP Vũng Tàu), cách đây ít ngày một cây hoa giấy có tuổi đời hơn 10 năm đột nhiên bị kẻ gian cưa ngang thân, lấy phần gốc.

Lực lượng Công an đang ghi nhận hiện trường vụ cưa trộm hoa giấy tại Chùa Phổ Diệu (phường 5, TP Vũng Tàu) - Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn tại phường 8, TP Vũng Tàu, gần nhà nghỉ Lâm Đường, một giàn hoa giấy trước đó khoe sắc đỏ rực rỡ nay đã bị kẻ gian cưa gốc. Theo người dân địa phương, đây là giàn cây hoa giấy được trồng từ rất lâu, gốc to tán rộng, nở hoa quanh năm. Rất nhiều khách du lịch đến đây chụp hình lưu niệm mỗi ngày.

Một gốc hoa giấy tại Nhà nghỉ Lâm Đường (phường 8, TP. Vũng Tàu) bị kẻ gian cưa trộm - Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Cây hoa giấy khác đột nhiên bị cưa ngang thân - Ảnh: Báo Lao Động

Những giàn hoa giấy nở rực tại Vũng Tàu từng khiến giới trẻ và người yêu du lịch 'thèm khát' được check-in khi đến với thành phố biển

Một vụ việc tương tự cũng diễn ra vào đầu tháng 2. Lúc đó, Công ty Cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị TP Vũng Tàu đã phát hiện rất nhiều gốc hoa giấy nhiều năm tuổi là cây trang trí trên giải phân cách tuyến đường Võ Nguyên Giáp và đường 2 tháng 9 bị kẻ gian cưa ngang thân, cắt gốc. Sau một tuần điều tra, công an đã bắt được kẻ gây án là người đàn ông 51 tuổi. Hắn khai cắt trộm các gốc hoa giấy trên về ươm giống để bán thu lợi. Vụ việc từng gây bức xúc trong dư luận.

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