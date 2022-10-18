Gia Lai: Tá hỏa phát hiện cha và con trai 4 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ

Xã hội 18/10/2022 14:31

Dậy sớm đi làm, ông Đinh Câu (trú làng Cam, xã Đăk Smar, huyện Kbang) tá hỏa phát hiện ở nhà hàng xóm có 2 thi thể trong tư thế treo cổ nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 18/10, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 cha con tại xã Đăk Smar tử vong trong tư thế treo cổ. Địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cụ thể, vào khoảng 5h ngày 17/10, ông Đinh Câu (trú làng Cam, xã Đăk Smar, huyện Kbang) dậy sớm đi làm thì phát hiện ở nhà hàng xóm có 2 thi thể chết trong tư thế treo cổ nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ việc và xác định danh tính 2 nạn nhân tử vong là ông Đinh Suôi (SN 1976) và Đinh Năm (SN 2018, con trai ông Suôi).

Gia Lai: Tá hỏa phát hiện cha và con trai 4 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ - Ảnh 1
Hàng xóm đến chia buồn với gia đình nạn nhân - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, bà Trương Thị Hạnh Nhân, Chủ tịch UBND xã Đăk Smar thông tin thêm, cách đây 1 năm, vợ ông Suôi mất, sau đó ông nhiều lần mơ thấy vợ và có ý nghĩ đi theo vợ. Những ngày gần đây, ông Suôi có biểu hiện buồn, nhiều lần có ý nghĩ tiêu cực nhưng được can ngăn. 

Bà Nhân chia sẻ: "Người thân nạn nhân kể lại rằng, vợ ông Suôi mất cách đây một năm. Lúc ngủ, ông nhiều lần mơ thấy vợ và có ý nghĩ đi theo vợ. Gần đây, ông Suôi có tâm lý buồn, nhiều lần đòi nghĩ quẩn nhưng mọi người đã can ngăn. Hiện trong nhà ông Suôi chỉ có hai cha con, còn đứa con lớn ở với bà nội".

Bên cạnh đó, bà Nhân cho biết, ông Suôi còn 1 người con lớn nhưng đang ở chung với bà nội, không có nhà. Sau khi xảy ra vụ việc, xã đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 1 triệu đồng tổ chức đám tang.

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