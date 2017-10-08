Gia đình 6 người đi bộ trên đường bị xe điên tông chết 5: Nhói lòng cảnh đứa trẻ ngơ ngác tìm bố mẹ

Xã hội 08/10/2017 10:20

Cả gia đình 6 người đang đi bộ trên đường thì bị một chiếc ô tô chạy với tốc độ cao đâm từ phía sau khiến 5 người tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm khiến 5 người trong gia đình tử vong, chỉ còn duy nhất một đứa trẻ sống sót.

 

Mới đây một trang mạng xã hội nổi tiếng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn thảm khốc khiến cư dân mạng bàng hoàng. Kèm theo đoạn clip là dòng trạng thái hết sức đau lòng:

"Cả gia đình 6 người đang đi bộ thì bị ô tô điên đâm từ phía sau khiến 5 người tử vong tại chỗ trong đó có bố mẹ và 3 đứa bé. Chỉ có 1 bé may mắn sống sót nhưng có lẽ đó sẽ là cảnh tượng ám ảnh suốt đời".

Gia đình 6 người đi bộ trên đường bị xe điên tông chết 5: Nhói lòng cảnh đứa trẻ ngơ ngác tìm bố mẹ - Ảnh 1
Đoạn clip thu hút được rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra vào ngày 2/10 tại Trung Quốc.

Gia đình 6 người đi bộ trên đường bị xe điên tông chết 5: Nhói lòng cảnh đứa trẻ ngơ ngác tìm bố mẹ - Ảnh 2
Cả gia đình đang đi bên đường thì bị một chiếc ô tô đằng sau đâm tới - Ảnh cắt từ clip

Những hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, gia đình này đang đi bộ bên đường thì bị một chiếc xe ô tô chạy tốc độ cao từ đằng sau đâm tới. Mặc dù đường rất vắng nhưng chiếc xe này lại chạy trong phần đường dành cho người đi bộ.

Sau khi bị xe tông, các nạn nhân bị văng ra xa nhiều mét tử vong tại chỗ. Cả gia đình chỉ còn duy nhất một đứa trẻ sống sót.

Gia đình 6 người đi bộ trên đường bị xe điên tông chết 5: Nhói lòng cảnh đứa trẻ ngơ ngác tìm bố mẹ - Ảnh 3
Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 5 người trong gia đình tử vong, chỉ còn một đứa trẻ sống sót - Ảnh cắt từ clip

Xem cảnh đứa trẻ ngơ ngác chạy ngang chạy dọc trên đôi chân ngắn cũn, gào khóc tìm kiếm người thân, nhiều người không cầm được nước mắt.

"Để 1 đứa bé sống lại. 20 năm sau thằng bé lớn lên và xem lại clip này. Chắc nó sẽ nhảy lầu chết mất", một cư dân mạng đau đớn khi nghĩ tới tương lai của đứa trẻ.

Gia đình 6 người đi bộ trên đường bị xe điên tông chết 5: Nhói lòng cảnh đứa trẻ ngơ ngác tìm bố mẹ - Ảnh 4
Nhiều người bày tỏ sự xót thương và lo lắng cho tương lai của đứa trẻ - Ảnh chụp màn hình

"Tại sao lại thế? Đường rõ to mà? Tại sao lại để 1 đứa nhỏ đi còn chưa vững phải chịu tổn thương như này", nhiều người bày tỏ sự đau đớn khi xem đoạn clip trên.

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