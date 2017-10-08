Clip sốc: Thanh niên dùng tên bắn chó cho vui rồi vứt xác vào thùng rác

Xã hội 08/10/2017 07:40

Trong khi chú chó đang chạy nhảy ngoài đường, nam thanh niên này đã dùng cung tên bắn chết rồi mang xác vứt vào thùng rác.

 

Sau khi đoạn clip quay lại cảnh này được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông, nhiều người tỏ ra vô cùng giận dữ trước hành động tàn bạo của người thanh niên này.

Clip sốc: Thanh niên dùng tên bắn chó cho vui rồi vứt xác vào thùng rác - Ảnh 1
Nhiều người phẫn nộ trước hành vi tàn bạo với động vật của nam thanh niên này - Ảnh: Shanghaiist

Theo đoạn clip được đăng tải trên Pearvideo, anh ta mang theo cung tên để săn chú chó nhỏ. Đầu tiên, anh ta bắn vào chân chú chó sau đó bắn nó thêm một lần nữa. Trong đoạn video do một camera giám sát khác quay lại, người ta nhìn thấy thanh niên này mang xác chú chó đem vứt vào thùng rác.

Clip sốc: Thanh niên dùng tên bắn chó cho vui rồi vứt xác vào thùng rác - Ảnh 2
Xác chú chó bị vứt trong thùng rác - Ảnh cắt từ clip

Được biết sự việc xảy ra trong một hẻm nhỏ  tại Phúc Châu, Trung Quốc. Chủ nhân của chú chó cho biết anh đã nuôi nó trong bảy năm. Thường ngày nó vẫn chạy khắp nơi trong ngõ. Một ngày gần đây, khi không tìm thấy chó của mình anh đã nhờ chính quyền địa phương kiểm tra lại các camera giám sát xung quanh và phát hiện sự thật khủng khiếp trên.

Clip sốc: Thanh niên dùng tên bắn chó cho vui rồi vứt xác vào thùng rác - Ảnh 3
Hình ảnh nam thanh niên mang xác chú chó đi vứt được camera giám sát ghi lại - Ảnh: Shanghaiist

Người này cho biết thêm, trước đây anh chưa bao giờ nhìn thấy kẻ giết con chó của mình nhưng chắc chắn rằng hắn ta sống cùng khu phố.

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