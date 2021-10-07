Gia đình 5 người nhập viện cấp cứu khẩn cấp vì bị ong làm tổ trên mái nhà tấn công, 2 người trong nhà bị sốc phản vệ

Xã hội 07/10/2021 18:13

Được biết, tổ ong (giống ong mật) có chiều dài hơn 1 m, chiều rộng khoảng 50 cm đã nằm trên mái tầng 2 của gia đình ông C. gần 1 năm nay. Nó đã khiến cả gia đình ông phải nhập viện và chú chó cũng đã thiệt mạng vì bị ong đốt.

Theo thông tin từ Người Lao Động, trước đó, ngày 3/10, ông N.V.C, 46 tuổi, ở xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Mở cửa tầng 2 thì đàn ong lao vào tấn công ông. Sau đó, đàn ong bay xuống tầng 1 tấn công các thành viên trong gia đình khiến ông C. Cùng 4 người nhà phải nhập viện cấp cứu, 1 chú chó của gia đình thiệt mạng tại chỗ.

Được biết, tổ ong (giống ong mật) có chiều dài hơn 1 m, chiều rộng khoảng 50 cm đã nằm trên mái tầng 2 của gia đình ông C. gần 1 năm nay.

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Tổ ong dài cả mét tên mái nhà gia đình ông C. Ảnh: Người Lao Động

Qua thăm khám và đánh giá tình trạng sức khỏe các ca bệnh, bác sĩ chẩn đoán 2 trường hợp có triệu chứng của sốc phản vệ độ 2, 3 thành viên còn lại có triệu chứng nhẹ hơn, được sử dụng thuốc giảm đau, chống dị ứng, bù dịch, theo dõi 24/24 giờ… Sau khi xử trí và điều trị tích cực 1 ngày, sức khỏe cả 5 người bệnh đều ổn định.

Bác sĩ Lê Thị Ngọc, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc - Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, cho biết nhiều loài ong có độc tính rất mạnh. Khi bị ong đốt tuỳ vào loài ong, số nốt đốt và phản ứng của mỗi cơ thể mà có thể có những phản ứng tại chỗ hay phản vệ mức độ nhẹ, hoặc nặng hơn là shock phản vệ và có nguy cơ tử vong.

Để phòng ngừa ong đốt, người dân cần tránh tiếp xúc với ong nếu không cần thiết. Tuyệt đối không nên kích động hoặc trêu ong, không làm tổn thương ong, không chọc phá tổ ong... Ngoài ra, nên thường xuyên vệ sinh, phát quang bụi rậm quanh nhà để hạn chế ong đến làm tổ. Khi bị ong đốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi và xử trí kịp thời

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