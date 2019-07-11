Nữ nhân viên cây xăng bị giết lúc rạng sáng tại Nghệ An có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, chồng mắc bệnh nặng trong khi hai con còn rất nhỏ.

Sáng nay (11/7), gia đình, người thân và đồng nghiệp đã tiễn đưa nữ nhân viên cây xăng bị giết về nơi an nghỉ cuối cùng. Chứng kiến cảnh người thân gào khóc gọi tên chị Trần Thị Phượng (37 tuổi, ngụ xóm 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), những người có mặt không cầm được nước mắt.

Hai đứa con của chị Phượng ngơ ngác trên đường đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Helino

Tại địa phương, gia đình chị Phượng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cách đây 6 tháng bố chồng chị vừa qua đời vì ung thư phổi, chị dâu vừa mất cách đây 54 ngày. Chị Phượng ra đi để lại hai đứa con nhỏ, bé lớn năm nay mới lên lớp 4, đứa con nhỏ đang học mầm non. Chồng chị Phượng là anh Trần Hữu Dương (41 tuổi) đang mắc bệnh khớp, đi lại khó khăn. Nhìn cảnh hai đứa con ngơ ngác bên quan tài mẹ, người mẹ chồng kiệt sức vì khóc thương con dâu, ai nấy đều đau lòng, cảm thương cho số phận nghiệt ngã.

Được biết chị Phượng quê ở xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), là nhân viên làm việc tại cây xăng. 10 năm trước, sau khi kết hôn chị chuyển về làm việc ở cây xăng gần quê chồng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Internet

Vào rạng sáng hôm qua (10/7), người dân bàng hoàng phát hiện chị Phượng nằm gục trên vũng máu với nhiều vết đâm trên người. Ngay sau đó, mọi người đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên chị Phượng đã tử vong. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường. Hình ảnh trong camera an ninh cho thấy khi chị Phượng đang trực bán xăng thì có một người đàn ông bịt kín mặt lao đến, dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị rồi bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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