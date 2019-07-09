Liên quan đến vụ việc nữ sinh bị sát hại trong phòng trọ, mới đây cơ quan công an phát hiện nghi can đã tử vong ở kênh Nhiêu Lộc.

Chiều nay (9/7), Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cùng với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã đến kênh Nhiêu Lộc (Thị Nghè) để phong tỏa, khám nghiệm một thi thể được phát hiện dưới kênh.

Theo thông tin ban đầu, danh tính nạn nhân tử vong được xác nhận là Phạm Quang Tiến (19 tuổi, quê Đồng Nai), người liên quan đến vụ nữ sinh bị sát hại trong phòng trọ.

Thi thể nghi can trong vụ nữ sinh bị sát hại được tìm thấy dưới kênh Nhiêu Lộc - Ảnh: Zing

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 8 giờ ngày 8/7, một số sinh viên ở chung nhà trọ với nữ sinh P.T.T.U (19 tuổi, quê Đồng Nai) tại hẻm 325 đường Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh (TP.HCM) phát hiện U. nằm gục trong phòng. Khi mọi người kiểm tra thì phát hiện U. đã tử vong nên nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Kết quả khám nghiệm cho thấy U. tử vong vì bị đâm nhiều nhát trên cơ thể. Trong đó, vết thương ở ngực trái và bụng là vết thương chí mạng khiến nạn nhân tử vong. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 con dao Thái Lan màu vàng bị gãy, một con dao bầu và cán gỗ nghi là hung khí gây án.

Gia đình nữ sinh bị sát hại có hoàn cảnh vô cùng khó khăn - Ảnh: Internet

Sau khi trích xuất camera an ninh, cơ quan công an phát hiện trong buổi sáng xảy ra vụ án mạng, Tiến là người duy nhất vào phòng trọ của nạn nhân. Trước đó vào ngày 7/7, giữa Tiến và U. có xảy ra mâu thuẫn.

Nạn nhân hiện đang là sinh viên trường Đại học KHXH&NV TP.HCM. Gia đình U. có hoàn cảnh rất khó khăn, dưới U. còn hai người em nhỏ. Sau khi nhận được tin dữ, cha mẹ và người thân nạn nhân đã từ Đồng Nai lên TP.HCM nhận diện thi thể nhưng không đủ tiền đưa con về quê.

Gia cảnh ít ai ngờ của nữ sinh nghi bị bạn trai sát hại tại phòng trọ Theo thông tin PV báo Người Đưa Tin nắm được, gia cảnh của nữ sinh xấu số nghi bị bạn trai sát hại rất khó khăn. Sau khi nhận được hung tin, bố mẹ và người thân của nữ sinh đã từ Đồng Nai lên TP..HCM để nhận diện thi thể con gái nhưng không đủ tiền đưa con về quê.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-nghi-can-sat-hai-nu-sinh-trong-phong-tro-duoc-phat-hien-tu-vong-duoi-kenh-nhieu-loc-330622.html