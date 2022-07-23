Gia cảnh đáng thương của bé gái bị hàng xóm hắt ca nước sôi vào người: 'Gia đình cháu Dư hiện thuộc diện hộ nghèo, hết sức khó khăn'

Xã hội 23/07/2022 13:26

Dù 1 tháng đã trôi qua, sức khỏe của cháu Dư đã có phần bình phục, tuy nhiên, sau lưng, trên cánh tay vẫn nhằng nhịt vết sẹo.

Liên quan đến vụ bé gái bị hàng xóm dội cả bình nước sôi vào người gây bỏng nặng do mâu thuẫn với mẹ cháu bé, theo thông tin từ báo Đại đoàn kết tìm hiểu về gia cảnh của bé gái. Ông Hà Văn Cách - Chủ tịch UBND xã Đông Cửu cho biết: "Gia đình cháu Dư hiện thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hôm xảy ra vụ việc, chính quyền xã phải bỏ tiền ra để thuê taxi đưa các nạn nhân lên Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn để cấp cứu. Số tiền điều trị thì theo thỏa thuận giữa hai gia đình, gia đình chị Quyên phải thanh toán hết”.

Theo ông Cách chia sẻ, anh Hà Văn Cường (cha của cháu Dư) vốn chậm chạp, sức khỏe yếu, đi làm thuê nay đây mai đó. Còn chị Tiền (mẹ cháu Dư) chỉ ở nhà làm nương rẫy, đồng áng, chăm sóc các con nên gia đình rất khó khăn.

Tìm đến ngôi nhà của cháu Hà Thị Dư (7 tuổi, trú tại xóm Quét, xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) nằm trong con đường đất nhỏ bé, trơn trượt. Ngôi nhà gỗ tuềnh toàng, mái được lợp bằng proximăng cũ kỹ hiện ra trước mắt. Đi vào trong, ngoài bộ bàn ghế đóng tạm thì không có mấy vật dụng gì có giá trị.

Anh Hà Văn Cường (bố cháu Dư) bức xúc: Quyên (người hắt nước sôi vào ba mẹ con cháu Dư) cũng có anh em với gia đình, chẳng biết mâu thuẫn gì với vợ tôi mà lỡ lòng ra tay dã man như thế. Dù 1 tháng đã trôi qua, sức khỏe của cháu Dư đã có phần bình phục, tuy nhiên, sau lưng, trên cánh tay vẫn nhằng nhịt vết sẹo. Khi chúng tôi hỏi chuyện, cháu tỏ vẻ sợ sệt, nép vào người bố, giọng lí nhí câu gì đó không rõ rồi im bặt.

Cũng theo ông Cách, anh Hà Văn Cường vốn chậm chạp, sức khỏe yếu, đi làm thuê nay đây mai đó. Còn chị Tiền (mẹ cháu Dư) chỉ ở nhà làm nương rẫy, đồng áng, chăm sóc các con nên gia đình rất khó khăn.

 

Gia cảnh đáng thương của bé gái bị hàng xóm hắt ca nước sôi vào người: 'Gia đình cháu Dư hiện thuộc diện hộ nghèo, hết sức khó khăn' - Ảnh 1
Gia cảnh nghèo khó của gia đình bé gái 7 tuổi bị người hàng xóm hắt ca nước sôi vào người. Ảnh: báo Lao động

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao động, ngày 21/7, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh cháu bé bị bỏng toàn thân với thông tin là do hàng xóm hắt 1 ca nước sôi vào người. Ngày 22/7, cơ quan chức năng đã thông tin chi tiết vụ việc.

Theo đó, khoảng 20h ngày 20/6/2022, Hà Thị Quyên (28 tuổi, trú tại xóm Quét, Đông Cửu, Thanh Sơn) do nghi ngờ chị Hà Thị T. (26 tuổi, ở cùng xóm) có quan hệ bất chính với chồng Quyên là Trần Văn Tình (29 tuổi) nên đã đun nước sôi, chắt vào 1 ca nhựa.

Sau đó, Quyên cầm xuống nhà chị T. rồi hất vào người chị T. khi đó đang ngồi trên giường cùng cháu Hà Thị Dư (7 tuổi), Hà Văn Th. (5 tuổi) và cháu Hà Thị L. (2 tuổi) - đều là con đẻ của chị T.

Hậu quả của sự việc, chị T., cháu Dư và cháu L. bị thương phải đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn.

Ngày 21/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đã trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ giám định tỉ lệ phần trăm tổn hại sức khoẻ của chị T, cháu Dư và cháu L. Kết quả giám định thương tích, chị T. bị tổn hại 15%, cháu Dư bị tổn hại 15% và cháu L. bị tổn hại 6% sức khoẻ.

Ngày 22/6, cơ quan Công an huyện Thanh Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hà Thị Quyên về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Khoản 3, Điều 134 BLHS.

Vụ hàng xóm té nước sôi dẫn đến bé gái bị thương tích nặng, hé lộ nguyên nhân do mâu thuẫn ghen tuông

Vụ hàng xóm té nước sôi dẫn đến bé gái bị thương tích nặng, hé lộ nguyên nhân do mâu thuẫn ghen tuông

Nguyên nhân do cơn ghen tuông vô cớ, H.T.Q đã chuẩn bị sẵn nước sôi, chắt vào ca nhựa rồi hắt thẳng vào 3 mẹ con nạn nhân.

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