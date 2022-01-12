Flavors Việt Nam 2022 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm ẩm thực Việt Nam tuyệt vời

Với Mastercard trong vai trò Nhà tài trợ Thương hiệu, người tiêu dùng có thể sử dụng thanh toán không tiếp xúc tại các nhà hàng ưa thích trong chương trình một cách an toàn, nhanh chóng và liền mạch bằng thẻ hoặc thiết bị di động.

Được biết, đây là lễ hội ẩm thực thường niên “Flavors Việt Nam” lần thứ ba với chuỗi sự kiện kéo dài 4 tháng, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm ẩm thực Việt Nam tuyệt vời nhất cho những người đam mê ẩm thực.

Đây là một phần của chiến dịch “Tạo khoảnh khắc vô giá cùng Mastercard” (Make a Priceless Moment with Mastercard), mang đến cho chủ thẻ Mastercard tại Việt Nam đặc quyền truy cập vào nền tảng "Priceless Specials" từng đoạt giải thưởng của Mastercard với những trải nghiệm khó quên và ưu đãi hấp dẫn mỗi ngày để theo đuổi đam mê.

Flavors Việt Nam 2022 được tổ chức với quy mô bao gồm các chuỗi sự kiện lớn như Tuần lễ Nhà hàng Việt, Tuần lễ Quán bar Việt, Thử thách Đầu bếp Tiềm năng, Hội thảo Ẩm thực & Đồ uống Việt Nam, Lễ trao giải Nhà hàng & Quán Bar Việt Nam và chuỗi chương trình đa nền tảng độc đáo về ẩm thực (“Không Cay Không Về”) và đồ uống (“9PM”). Dự kiến các hoạt động ẩm thực đa dạng được diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4 tại TP.HCM và Hà Nội. Khách tham dự sử dụng thẻ Mastercard sẽ được tận hưởng ưu đãi độc quyền - giảm 15% tại các nhà hàng trong khuôn khổ chương trình.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, Mastercard sẽ giới thiệu một loạt các trải nghiệm ẩm thực độc đáo như: thưởng thức các loại cocktail đặt làm riêng từ các chuyên gia pha chế hàng đầu, cơ hội khám phá căn bếp trứ danh của nhà hàng Ănăn Saigon – một trong 50 nhà hàng xuất sắc nhất châu Á, hay thưởng thức một bữa ăn năm món sang trọng trên chuyến tàu đi dọc miền Trung.

Sự kiện năm nay dự kiến có sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp cùng với hơn 5.000 người yêu thích ẩm thực. Để đảm bảo chương trình có thể tiếp cận được nhiều người nhất có thể, đặc biệt là trong thời điểm phục hồi của ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn, Flavors Việt Nam năm nay cũng sẽ kết hợp phương thức tương tác trực tuyến, giúp các khách tham dự có thể tương tác với nội dung trực tuyến được thiết kế đặc biệt. Chương trình trực tuyến dự kiến sẽ thu hút thêm 15 triệu người tham gia.

Ông Hảo Trần, Giám đốc Điều hành Vietcetera cho biết: “Được củng cố bởi quan hệ đối tác mới với Mastercard vào năm 2022, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng được một nền tảng lâu dài cho ngành và cả người tiêu dùng. Tầm nhìn của chúng tôi đối với chương trình chính là nhằm khơi dậy sự hào hứng đối với các xu hướng trong lĩnh vực F&B trong khu vực và trên toàn cầu, với nền ẩm thực của Việt Nam đóng vai trò trung tâm, mong muốn tiếp tục phát triển Flavors Việt Nam trở thành một chương trình quy mô khu vực và toàn cầu trong tương lai”.

Bất chấp những khó khăn do đại dịch, ngành dịch vụ ăn uống của Việt Nam đã nhanh chóng đổi mới để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và phát triển mạnh mẽ. Flavors Việt Nam là cơ hội để tôn vinh các doanh nghiệp địa phương dẫn đầu trong lĩnh vực ẩm thực và cũng là cơ hội để ngành dịch vụ ăn uống có thể phục hồi mạnh mẽ hơn khi Việt Nam tái khởi động du lịch nội địa và quốc tế.

Bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào, chia sẻ: “Sự hợp tác với Vietcetera trong chương trình Flavors Việt Nam là cơ hội tuyệt vời để tạo sự kết nối qua một niềm đam mê chung về ẩm thực. Hầu hết những trải nghiệm đáng nhớ của chúng ta đều gắn liền với những bữa ăn chung đầm ấm, dù là một bữa cơm gia đình hay buổi ăn mừng tại các điểm đến ưa thích. Thông qua chương trình Flavors Việt Nam, Mastercard mong muốn đưa mọi người đến gần nhau hơn, để cùng tôn vinh những hương vị luôn gợi nhớ về những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống, và từ đó, cùng nhau tạo nên những giá trị vô giá”.

Trong năm năm qua, Mastercard đã hợp tác với một số đầu bếp nổi tiếng nhất trên thế giới để tạo ra những sự kiện ẩm thực đặc sắc nhất tại các địa danh nổi tiếng trên toàn cầu, có thể kể tới như: trên đỉnh bảng quảng cáo ở Quảng trường Thời đại và bên trong Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ tại thành phố New York, tại bức tượng Chúa Cứu Thế ở thành phố Rio de Janeiro, hay trên đỉnh Palazzo Beltrami nhìn ra Nhà thờ chánh toà Milan.