Sau khi nhận phản ảnh vụ việc một bảo vệ tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP Đà Nẵng có hành vi đòi tiền người nhà muốn vào thăm nuôi bệnh nhân, phía bệnh viện này đã họp khẩn và yêu cầu công ty bảo vệ đuổi việc người này.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, ngày 28/3, bà Võ Thị Thanh Trang, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP Đà Nẵng cho biết, công ty phụ trách hoạt động bảo vệ tại bệnh viện đã cho thôi việc nam bảo vệ sau khi có phản ánh ông này vòi tiền người nhà bệnh nhân.

Trước đó ông P.T. (ngụ Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã chia sẻ bài viết tố cáo ông P.M.C. - đang là bảo vệ tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP Đà Nẵng trên mạng xã hội. Theo đó, do đi làm từ sáng đến tối muộn mới về nên ông T. không thể vào bệnh viện thay ca chăm con như đúng giờ quy định. Tối ngày 22/3, con ông T. sốt cao nhưng trong bệnh viện chỉ có người vợ chăm nom. Đến khuya, do không còn sức bế cháu, người vợ gọi đến giúp. Khi ông T. tới cổng bệnh viện thì bị bảo vệ C. đòi 300.000 đồng mới cho vào thăm. Vụ việc khiến ông bức xúc nên đã phản ánh trên mạng xã hội.

Theo bà Trang, ngay khi có phản ánh, phía bệnh viện đã làm việc với Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ an ninh - đơn vị phụ trách bảo vệ tại bệnh viện. Đồng thời, yêu cầu mời nam bảo vệ C. lên làm việc. Ngay sau đó, công ty dịch vụ bảo vệ cũng đã liên lạc với ông T. để xin lỗi và cho biết, đã cho ông C. thôi việc.

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng - Ảnh: Báo Dân Việt

Bà Trang cũng chia sẻ thêm với Tuổi Trẻ: "Hiện nay, theo quy định trong phòng chống dịch thì bệnh viện yêu cầu đổi ca chăm bệnh trong một số giờ quy định. Tuy nhiên, chúng tôi đã để số đường dây nóng do một phó giám đốc bệnh viện phụ trách để xử lý. Đối với những ca bệnh cấp thiết thì người nhà được vào. Chính vì kẽ hở này mà xảy ra sự việc".

