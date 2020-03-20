Đứng chờ qua đường, 2 nữ sinh 16 tuổi bị tông tử vong, nhiều người khác nhập viện cấp cứu

Xã hội 20/03/2020 11:56

Đang đứng chờ sang đường thì 3 nữ sinh bị xe ô tô tông trúng. Vụ tai nạn thương tâm khiến 2 nữ sinh tử vong, 1 em phải nhập viện cấp cứu.

Vào khoảng 17 giờ 30 phút hôm qua (19/3), trên quốc lộ 1A đoạn qua ngã tư Văn Bảng thuộc địa bàn xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 nữ sinh tử vong - Ảnh: Internet

Tại thời điểm trên, 2 nữ sinh là em N.T.Hoa và N.T.Hòa (sinh năm 2004, cùng trú tại xã Quỳnh Tân) chở nhau bằng xe máy đi từ quốc lộ 1A lên xã Quỳnh Tân. Khi đến ngã tư Văn Bảng thì dừng lại, chuẩn bị qua đường. Lúc này, chiếc xe tải mang biển số 37C - 249.60 lưu thông theo hướng từ Vinh đi Hà Nội xảy ra va chạm với chiếc ô tô 7 chỗ đi cùng chiều.

Sau vụ tai nạn giao thông, chiếc xe 7 chỗ đâm vào bà Nguyễn Thị Vận (sinh năm 1967, trú xóm 6, xã Quỳnh Văn) đang đi xe máy qua đường rồi tông tiếp vào xe 2 nữ sinh nói trên. Vụ tai nạn liên hoàn khiến em Hoa tử vong tại chỗ, em Hòa nguy kịch, tử vong trên đường đi cấp cứu.

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Vụ tai nạn liên hoàn còn khiến nhiều người khác bị thương - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tổ quốc, hai người đàn ông dừng xe phía sau xe của 2 nữ sinh này cũng bị thương và được đưa đi cấp cứu. Ngoài ra còn có một nữ sinh trú xóm 11, xã Quỳnh Tân đi xe máy một mình cũng bị thương nặng. 

Nữ sinh lớp 8 chạy xe máy bị xe tải cán chết

Cách đây không lâu, tại TP.HCM cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn đau lòng khiến 1 nữ sinh lớp 8 tử vong. Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng 26/2, nữ sinh này chạy xe máy từ đường Đông Bắc hướng ra đường Tô Ký. Khi xe chạy đến khu vực phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM thì ngã xuống đường.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến nữ sinh lớp 8 tử vong - Ảnh: Internet

Ngay lúc này, chiếc xe tải mang biển số 51D-60185 kéo theo thùng trộn bê tông chạy tới, cán qua người khiến nạn nhân tử vong.

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Vừa mới ra tù 10 ngày, nam thanh niên tiếp tục giật điện thoại của người đi đường. Sau đó, trên đường tẩu thoát thì đối tượng gặp tai nạn giao thông tử vong.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn liên hoàn Nghệ An

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