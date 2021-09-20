Đưa tro cốt người mất vì Covid-19 về nhà, chỉ thấy bé 4 tuổi trơ trọi ngồi bên bàn thờ, thiếu tá Nguyễn Trung Kiên có quyết định 'lớn' khiến ai nấy cũng xúc động

Vì trong thời gian dịch bệnh phức tạp, thiếu tá Nguyễn Trung Kiên - trợ lý Quân khí, Bí thư Đoàn cơ sở Quân sự TP Thủ Đức (Ban chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức, Bộ Tư lệnh TP.HCM) cùng với đơn vị được phân công làm nhiệm vụ trực chốt, phun xịt khử khuẩn các điểm quanh TP. Thủ Đức và hỗ trợ đưa tro cốt người dân mất vì COVID-19 về nhà.

Theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, câu chuyện về cháu Phạm Thị Bảo Châu (4 tuổi) khiến cho nhiều người không khỏi xúc động, bùi ngùi. Trước đó, cháu Châu và mẹ là chị Nguyễn Thị Ngọc Nga (44 tuổi) mắc COVID-19 . Tuy nhiên, sau thời gian điều trị, ngày 7/8, chị Nga đã qua không qua khỏi.

Sau khi nghe xong hoàn cảnh, anh đã liên hệ đến nơi cháu Châu đang được điều trị để thăm hỏi, động viên và quyết định nhận bảo trợ học tập cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Trong đó, anh có nhận đưa tro cốt chị Nga về khu nhà trọ tại phường Tân Phú, TP. Thủ Đức. Tuy nhiên, khi đến nơi, nghe câu chuyện của mẹ con chị Nga, anh không khỏi thương xót. Ba cháu bỏ nhà đi từ khi cháu mới chào đời. Còn mẹ cháu mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai. Cháu còn một anh trai 9 tuổi và chị gái 8 tuổi sống cùng bà ngoại đã 87 tuổi. Tại nhà trọ chỉ còn mình cháu bé.

Bé Châu (4 tuổi) được Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên nhận bảo trợ học tập đến khi 18 tuổi - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin của Tuổi trẻ, anh Nguyễn Trung Kiên cho biết, thấy cô bé trơ trọi bên bàn thờ mẹ trong phòng trọ nên đã đưa về khu cách ly của phường chăm sóc tạm. Sau đó, bé được cô Năm ở TP. Vũng Tàu nhận nuôi dưỡng.

Nói về định hướng cho bé Châu sắp tới, anh Kiên cho hay đợi dịch ở TP.HCM bớt căng thẳng, anh sẽ xuống TP. Vũng Tàu đón bé về. Do điều kiện của cô Năm chưa tốt lắm nên anh và đơn vị đang tính 3 hướng hỗ trợ cho bé Châu trong thời gian tới:

"Phương án thứ nhất là sửa chữa căn nhà mà bà ngoại và anh chị ruột của bé đang sống, đồng thời đưa bé về đó ở gần bà, anh chị. Hằng tuần tôi sẽ đến thăm, chơi với bé và giáo dục bé.

Cách thứ hai là đưa bé về ở cùng cô Bảy ở Tiền Giang. Cách đây vài ngày tôi đã tìm được cô Bảy của bé, người cô này đồng ý nhận bé về nuôi dưỡng. Ở đây cũng gần TP.HCM, hằng tuần nếu không bận việc tôi sẽ chạy về thăm bé.

Hướng cuối cùng, nếu được sự cho phép của bà ngoại, cô Bảy và mợ của bé thì tôi sẽ để bé ở nhà tôi để chăm sóc, dạy dỗ".

Đối với anh, khi phát hiện ra hoàn cảnh đáng thương của cô bé vốn thiếu tình thương của cha, giờ lại mồ côi mẹ thì anh rất thương và muốn giúp bé ngay. Thiếu tá Kiên chia sẻ: "Tôi sẽ cố gắng hết sức vận động thêm bạn bè, các nhà hảo tâm để hỗ trợ, làm sao tốt nhất cho tương lai của đứa con mà tôi đã nhận đỡ đầu này".