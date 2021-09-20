Đưa tro cốt người mất vì Covid-19 về nhà, chỉ thấy bé 4 tuổi trơ trọi ngồi bên bàn thờ, thiếu tá Nguyễn Trung Kiên có quyết định 'lớn' khiến ai nấy cũng xúc động

Xã hội 20/09/2021 14:25

Chứng kiến hoàn cảnh của bé Châu, thiếu tá Kiên đã nhận làm cha đỡ đầu, bảo trợ học tập cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, câu chuyện về cháu Phạm Thị Bảo Châu (4 tuổi) khiến cho nhiều người không khỏi xúc động, bùi ngùi. Trước đó, cháu Châu và mẹ là chị Nguyễn Thị Ngọc Nga (44 tuổi) mắc COVID-19. Tuy nhiên, sau thời gian điều trị, ngày 7/8, chị Nga đã qua không qua khỏi.

Vì trong thời gian dịch bệnh phức tạp,  thiếu tá Nguyễn Trung Kiên - trợ lý Quân khí, Bí thư Đoàn cơ sở Quân sự TP Thủ Đức (Ban chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức, Bộ Tư lệnh TP.HCM) cùng với đơn vị được phân công làm nhiệm vụ trực chốt, phun xịt khử khuẩn các điểm quanh TP. Thủ Đức và hỗ trợ đưa tro cốt người dân mất vì COVID-19 về nhà.

Trong đó, anh có nhận đưa tro cốt chị Nga về khu nhà trọ tại phường Tân Phú, TP. Thủ Đức. Tuy nhiên, khi đến nơi, nghe câu chuyện của mẹ con chị Nga, anh không khỏi thương xót. Ba cháu bỏ nhà đi từ khi cháu mới chào đời. Còn mẹ cháu mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai. Cháu còn một anh trai 9 tuổi và chị gái 8 tuổi sống cùng bà ngoại đã 87 tuổi. Tại nhà trọ chỉ còn mình cháu bé.

Sau khi nghe xong hoàn cảnh, anh đã liên hệ đến nơi cháu Châu đang được điều trị để thăm hỏi, động viên và quyết định nhận bảo trợ học tập cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.  

covid-19
Bé Châu (4 tuổi) được Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên nhận bảo trợ học tập đến khi 18 tuổi - Ảnh: Pháp luật TP.HCM 

Theo thông tin của Tuổi trẻ, anh Nguyễn Trung Kiên cho biết, thấy cô bé trơ trọi bên bàn thờ mẹ trong phòng trọ nên đã đưa về khu cách ly của phường chăm sóc tạm. Sau đó, bé được cô Năm ở TP. Vũng Tàu nhận nuôi dưỡng.

Nói về định hướng cho bé Châu sắp tới, anh Kiên cho hay đợi dịch ở TP.HCM bớt căng thẳng, anh sẽ xuống TP. Vũng Tàu đón bé về. Do điều kiện của cô Năm chưa tốt lắm nên anh và đơn vị đang tính 3 hướng hỗ trợ cho bé Châu trong thời gian tới:

"Phương án thứ nhất là sửa chữa căn nhà mà bà ngoại và anh chị ruột của bé đang sống, đồng thời đưa bé về đó ở gần bà, anh chị. Hằng tuần tôi sẽ đến thăm, chơi với bé và giáo dục bé.

Cách thứ hai là đưa bé về ở cùng cô Bảy ở Tiền Giang. Cách đây vài ngày tôi đã tìm được cô Bảy của bé, người cô này đồng ý nhận bé về nuôi dưỡng. Ở đây cũng gần TP.HCM, hằng tuần nếu không bận việc tôi sẽ chạy về thăm bé.

Hướng cuối cùng, nếu được sự cho phép của bà ngoại, cô Bảy và mợ của bé thì tôi sẽ để bé ở nhà tôi để chăm sóc, dạy dỗ". 

Đối với anh, khi phát hiện ra hoàn cảnh đáng thương của cô bé vốn thiếu tình thương của cha, giờ lại mồ côi mẹ thì anh rất thương và muốn giúp bé ngay. Thiếu tá Kiên chia sẻ: "Tôi sẽ cố gắng hết sức vận động thêm bạn bè, các nhà hảo tâm để hỗ trợ, làm sao tốt nhất cho tương lai của đứa con mà tôi đã nhận đỡ đầu này".

Phát hiện 3 nhân viên y tế dương tính Covid-19, Sở Y tế Hà Nội ra công văn khẩn: Yêu cầu đặt cảnh báo phòng chống dịch ở mức cao nhất

Phát hiện 3 nhân viên y tế dương tính Covid-19, Sở Y tế Hà Nội ra công văn khẩn: Yêu cầu đặt cảnh báo phòng chống dịch ở mức cao nhất

Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn khẩn tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 4 tuổi mất mẹ vì Covid-19 trẻ em có cha mẹ mất vì Covid-19 thiếu tá nhận đỡ đầu bé gái mất mẹ vì Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 4 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số