Dù không bắt buộc, nhưng người dân vẫn nên làm thẻ ATM chip trước ngày 31/12/2021

Cụ thể, theo Thông tư số 19 (đã được sửa đổi, bổ sung) chỉ có quy định dừng phát hành thẻ từ nội địa sau thời điểm 31/3/2021, không có quy định về việc dừng hoặc từ chối giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành (thẻ còn đang thời hạn sử dụng) do các tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam phát hành. Đồng thời, quy định trách nhiệm các tổ chức thanh toán thẻ trong thực hiện lộ trình chuyển đổi ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS) đang hoạt động tại Việt Nam tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa, không có quy định về việc từ chối chấp nhận giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành.

Theo nguồn tin từ báo Công an nhân dân, trước các thông tin thẻ ATM công nghệ từ bị “khai tử” từ sau ngày 31/12/2021, mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phát đi thông tin khẳng định không có quy định về việc từ chối chấp nhận giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành sau ngày 31/12/2021.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, 3 lý do dưới đây cho thấy, người dân vẫn nên đi đổi sang loại thẻ này càng sớm càng tốt.

Thông tư 19/2016/TT-NHNN, được sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định:

Đến ngày 31/12/2021, 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của TCTTT tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Theo quy định nêu trên, 31/12/2021 tới đây là hạn chót mà tất cả “cây” ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại đều phải chấp nhận thẻ ATM gắn chip.

Nếu như sở hữu tấm thẻ ATM gắn chip thì việc rút tiền và thanh toán sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Thay vì phải làm nhiều thao tác như với thẻ từ, khi dùng thẻ ATM chip có hỗ trợ công nghệ giao dịch không tiếp xúc, bạn chỉ cần đưa thẻ vào vị trí chạm thẻ của “cây” ATM hoặc máy POS, sau đó xác nhận giao dịch thành công khi có tiếng “beep”.

2. Tính bảo mật rất cao

Ưu điểm nổi trội của thẻ ATM gắn chip so với thẻ từ ATM là có tính bảo mật cao hơn rất nhiều.

Cụ thể, thông tin chủ thẻ được mã hóa dưới dạng dãy ký hiệu kiểu hệ nhị phân của máy tính. Mã hóa của chip được thay đổi liên tục, tăng cường độ bảo mật của thông tin.

Vì vậy, nếu như sử dụng thẻ ATM chip, người dùng sẽ hạn chế được nỗi lo bị đánh cắp thông tin cá nhân, ảnh hưởng đến tính an toàn của khoản tiền trong tài khoản.

Bên cạnh đó, thẻ ATM chip còn được cho là có độ bền cao hơn so với thẻ ATM dạng từ, có thể tích hợp nhiều dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với các lĩnh vực khác (giao thông, bảo hiểm, y tế, giáo dục…).

3. Được miễn phí chuyển đổi thẻ

Một lý do mà người dân nên đi đổi thẻ ATM gắn chip sớm là hiện nay, các ngân hàng đang tích cực hỗ trợ khách hàng chuyển đổi thẻ ATM dạng từ sang dạng chip. Bởi vậy, hầu hết các ngân hàng đều đang có chính sách miễn phí đổi thẻ.

Điển hình như ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank cho biết, miễn phí chuyển đổi đến hết ngày 31/12/2021. Hay như Vietcombank cũng đang miễn phí chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip cho khách hàng chuyển đổi tại quầy giao dịch và trên kênh ứng dụng DigiBank, chỉ áp dụng cho lần đầu chuyển đổi.

Còn trường hợp làm lại thẻ hoặc cấp thẻ lần đầu, khách hàng phải đóng phí 50.000 đồng.

Bên cạnh miễn phí đổi thẻ, ngân hàng Techcombank còn có thêm ưu đãi cho khách hàng như: Thẻ mới được chuyển phát đến tận nhà, khách hàng không cần đến quầy giao dịch lấy thẻ. Đặc biệt, được hoàn tiền 1% không giới hạn với chủ thẻ cho tổng giá trị chi tiêu hàng tháng đạt từ 1,5 triệu đồng…

Sau một thời gian nữa, các ngân hàng có thể sẽ kết thúc chương trình miễn phí đổi thẻ từ ATM sang thẻ chip. Vậy nên, người dân nên đi làm thẻ sớm, nhất là trước 31/12/2021 để được hỗ trợ chi phí đổi thẻ cũng như sớm trải nghiệm các tiện ích mà thẻ ATM gắn chip mang lại.