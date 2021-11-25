Hướng dẫn chuyển đổi thẻ từ ATM sang thẻ chip chỉ trong 'một nốt nhạc'

Bạn đã biết cách chuyển đổi thẻ ATM ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chip chưa?

Theo báo Người Lao động đưa tin, theo Thông tư 41/2018/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước quy định từ sau ngày 31/12/2021, thẻ ATM công nghệ từ (thẻ có dải băng từ mặt sau) sẽ bị ngừng hỗ trợ và không được chấp nhận tại các điểm giao dịch trên toàn quốc.

Theo thông tin của Tri Thức Trẻ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo về việc sẽ dừng phát hành thẻ từ ATM từ ngày 31/3/2021, thay thế hoàn toàn bằng thẻ chip.

Thẻ ATM công nghệ từ có dải băng từ phía mặt sau sẽ được chuyển đổi thành thẻ từ gắn chip - Ảnh: Người Lao động

Thẻ gắn chip mới vẫn có kích thước giống như thẻ cũ là chiều dài: 85.60mm X chiều rộng: 53.98mm. Tuy nhiên, thẻ ATM gắn chip có bảo mật cao hơn so với thẻ cũ ATM cũ vì thẻ ATM cũ nhận thông tin bằng dải từ phía sau và nó không được mã hoá còn thẻ chip với con chip nằm ở mặt trước thẻ giúp mã hóa thông tin để tăng bảo mật dữ liệu. Thông tin cá nhân sẽ được mã hoá theo dãy số nhị phân của máy tính và liên tục được thay đổi.

Thông báo của TP Bank gửi tới khách hàng - Ảnh: Chụp màn hình

Sau đây là hướng dẫn Thủ tục đổi thẻ từ ATM sang thẻ chip tại các Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

1. Chuyển đổi trực tiếp: Với cách này người dùng sẽ ra các chi nhánh ngân hàng để được hỗ trợ và chuyển đổi thẻ. Thẻ mới sẽ được cấp lại ngay lập tức hoặc sau 7 -14 ngày (tuỳ thuộc vào từng ngân hàng).

(*) Lưu ý: Khi đi nhớ mang chứng minh thư hoặc công cước công dân

2. Chuyển đổi Online: Dành cho người dùng đã đăng ký InternetBanking (Có thể chuyển đổi ngay trên ứng dụng mà không cần ra các chi nhánh ngân hàng)

(*) Các bước thực hiện:

Đăng nhập vào ứng dụng - Chọn phát hành thẻ - Chọn chi nhánh để nhận thẻ hoặc thẻ sẽ được gửi đến địa chỉ mà bạn cung cấp

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huong-dan-chuyen-doi-the-tu-atm-sang-the-chip-chi-trong-mot-not-nhac-438358.html