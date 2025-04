Dự báo thời tiết hôm nay 9/4/2025: Bắc Bộ giảm mưa, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Người dân cần chú ý đảm bảo sức khỏe với thời tiết nắng nóng này. Đặc biệt bổ sung nước, che chắn để tránh sốc nhiệt.

Hôm nay 9/4, thời tiết Nam Bộ tiếp tục nắng nóng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Lao Động, dự báo thời tiết hôm nay 9/4/2025 các vùng trên cả nước như sau:

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ C.

Độ ẩm: 85%

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Đông Bắc Bộ hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa đến Huế hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Tây Nguyên hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.