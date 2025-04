Dự báo thời tiết ngày mai, thứ Ba 8/4/2025: Miền Bắc sắp hửng nắng, tăng nhiệt mạnh

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9/4, không khí lạnh suy yếu nhường chỗ cho vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng, giúp miền Bắc chuyển nắng, nhiệt độ Đông Bắc bộ tăng lên 25-28 độ C. Tây Bắc bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao nhất trên 35 độ C vào ngày 10-11/4.

Theo dự báo, nhiệt độ Hà Nội hai ngày đầu tuần khoảng 21-26 độ C, sau đó mỗi ngày tăng 2-3 độ, đến cuối tuần 22-33 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần 15-18 độ C, cuối tuần 18-25 độ C.