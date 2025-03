Cập nhật diễn biến MỚI NHẤT về khả năng áp thấp ở Biển Đông thành áp thấp nhiệt đới

Bản tin dự báo thời tiết của PAGASA nêu rõ, do ảnh hưởng của áp thấp, Palawan trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đề phòng khả năng xảy ra lũ quét hoặc sạt lở đất do mưa vừa đến mưa to cục bộ.

Khu vực Đông Visayas, vùng Bicol, Quezon, Sarangani, Sultan Kudarat, quần đảo Dinagat, Surigao del Norte và Davao del Sur trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Khả năng xảy ra lũ quét hoặc sạt lở đất do mưa vừa đến mưa to cục bộ do ảnh hưởng của gió đông.