Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan công an nghi ngờ người chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử gây xôn xao dư luận địa phương.

Nạn nhân là ông Nguyễn Tất Thắng và vợ là bà Lê Thị Thử (cùng 72 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa).

Theo thông tin trên Vietnamnet, tối 21/9, người thân của các nạn nhân đi làm về thấy nhà đóng cửa, gọi không ai trả lời.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên người này leo vào nhà, phát hiện ông Thắng chết trong tư thế treo cổ ở nhà vệ sinh, bà Thử tử vong trên nền nhà bếp, trên người có nhiều vết chém ở vùng đầu và mặt.

Người thân chuẩn bị hậu sự cho 2 nạn nhân - Ảnh: Người Lao Động

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, công an thu giữ một búa đinh dính máu và một con dao dài khoảng 25cm bên cạnh bà Lê Thị Thử. Bước đầu, Công an tỉnh Đồng Nai nhận định ông Thắng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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