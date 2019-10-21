Đồng Nai: Bàng hoàng phát hiện thi thể nữ sinh lớp 9 nổi trên hồ Trị An

Xã hội 21/10/2019 17:32

Sau khi phát hiện nữ sinh tử vong dưới hồ Trị An, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai xác nhận đơn vị này vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một nữ sinh tử vong dưới hồ Trị An.

Cụ thể, vào sáng nay (21/10), người dân phát hiện một thi thể nữ giới nổi gần trạm bơm bờ đê hồ Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

nu sinh tu vong 1
Người dân phát hiện nữ sinh tử vong dưới hồ, gần đó có đôi dép được cho là của nạn nhân - Ảnh: Internet

Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để làm rõ vụ việc. Ngoài ra, người dân địa phương còn phát hiện một đôi dép nghi là của nạn nhân để lại trên bờ. Theo thông tin trên VTC, nạn nhân được xác định là em N.T.P.T, hiện đang học lớp 9 tại trường THCS Vĩnh An. 

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Cách đây ít ngày, tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vừa xảy ra trường hợp một học sinh lớp 7 chết đuối thương tâm tại bể bơi.

nu sinh tu vong 2
Học sinh lớp 7 được phát hiện tử vong trong hồ bơi - Ảnh: Internet

Theo đó, vào chiều 18/10, em L.V.T (sinh năm 2007, ngụ thị xã Hương Thủy, học lớp 7 tại 1 trường THCS tại phường Thủy Dương) mua vé vào bơi tại bể bơi phường Thủy Dương. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân phát hiện nạn nhân tử vong dưới bể bơi. Theo nhận định của cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu có thể do T. bị chuột rút dẫn đến đuối nước.

Vụ 3 nam sinh đuối nước ở Hà Tĩnh: Quặn lòng cảnh người thân khóc ngất bên quan tài

Vụ 3 nam sinh đuối nước ở Hà Tĩnh: Quặn lòng cảnh người thân khóc ngất bên quan tài

Hình ảnh người thân khóc ngất bên quan tài 3 nam sinh chết đuối thương tâm tại Hà Tĩnh khiến ai nấy đều không khỏi đau lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   Đồng Nai chết đuối thương tâm đuối nước

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 6 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 6 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 7 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản