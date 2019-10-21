Sau khi phát hiện nữ sinh tử vong dưới hồ Trị An, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai xác nhận đơn vị này vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một nữ sinh tử vong dưới hồ Trị An.

Cụ thể, vào sáng nay (21/10), người dân phát hiện một thi thể nữ giới nổi gần trạm bơm bờ đê hồ Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Người dân phát hiện nữ sinh tử vong dưới hồ, gần đó có đôi dép được cho là của nạn nhân - Ảnh: Internet

Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để làm rõ vụ việc. Ngoài ra, người dân địa phương còn phát hiện một đôi dép nghi là của nạn nhân để lại trên bờ. Theo thông tin trên VTC, nạn nhân được xác định là em N.T.P.T, hiện đang học lớp 9 tại trường THCS Vĩnh An.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Cách đây ít ngày, tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vừa xảy ra trường hợp một học sinh lớp 7 chết đuối thương tâm tại bể bơi.

Học sinh lớp 7 được phát hiện tử vong trong hồ bơi - Ảnh: Internet

Theo đó, vào chiều 18/10, em L.V.T (sinh năm 2007, ngụ thị xã Hương Thủy, học lớp 7 tại 1 trường THCS tại phường Thủy Dương) mua vé vào bơi tại bể bơi phường Thủy Dương. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân phát hiện nạn nhân tử vong dưới bể bơi. Theo nhận định của cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu có thể do T. bị chuột rút dẫn đến đuối nước.

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