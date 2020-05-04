Hình ảnh đôi nam nữ nằm giữa đường bấm điện thoại sau va chạm giao thông nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại hiện trường một vụ va chạm giao thông thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo thông tin chia sẻ, một người đàn ông và một người phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường thì xảy ra va chạm. Dù không ai bị thương nặng nhưng cả hai vẫn nằm bệt xuống đường rồi lôi điện thoại ra sử dụng.

Cô gái nằm sõng soài ra đường sau va chạm giao thông - Ảnh: FB

Cả hai nằm bấm điện thoại khiến cộng đồng mạng tranh cãi - Ảnh: FB

Hành động của hai nạn nhân nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng. Một số người cho rằng hành động có phần nhàn nhã, thảnh thơi của đôi nam nữ chẳng những gây cản trở giao thông mà còn ảnh hưởng tới những phương tiện khác. Một số ý kiến khác lại nghĩ hai nạn nhân đang dùng điện thoại để gọi cho người thân giúp đỡ.

"Sao có nhiều người suy nghĩ tiêu cực như vậy nhỉ? Họ gặp nạn nên gọi điện thoại cho người nhà gần đó tới giúp, chứ vừa ngã xe chẳng ai rảnh mà nằm bấm điện thoại để chơi đâu", tài khoản Facebook T.H. bình luận.

"Có lẽ vừa ngã xe mệt quá nên chưa đứng dậy được. Chứ nằm giữa đường cũng có thoải mái gì đâu, hơn nữa bao nhiêu phương tiện qua lại, bấm còi inh ỏi cũng nhức đầu lắm chứ", tài khoản M.Y. cho biết.

Dù vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao hai người lại cùng nằm xuống đường bấm điện thoại sau va chạm giao thông, nhưng tình huống oái oăm này đã khiến cộng đồng mạng xảy ra tranh cãi. Hiện hình ảnh vụ việc vẫn đang được chia sẻ, bình luận rôm rả.

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