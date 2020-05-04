Đôi nam nữ nằm giữa đường bấm điện thoại sau va chạm giao thông

Xã hội 04/05/2020 11:54

Hình ảnh đôi nam nữ nằm giữa đường bấm điện thoại sau va chạm giao thông nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại hiện trường một vụ va chạm giao thông  thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo thông tin chia sẻ, một người đàn ông và một người phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường thì xảy ra va chạm. Dù không ai bị thương nặng nhưng cả hai vẫn nằm bệt xuống đường rồi lôi điện thoại ra sử dụng.

va cham giao thong 1
Cô gái nằm sõng soài ra đường sau va chạm giao thông - Ảnh: FB
va cham giao thong 2
Cả hai nằm bấm điện thoại khiến cộng đồng mạng tranh cãi - Ảnh: FB

Hành động của hai nạn nhân nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng. Một số người cho rằng hành động có phần nhàn nhã, thảnh thơi của đôi nam nữ chẳng những gây cản trở giao thông mà còn ảnh hưởng tới những phương tiện khác. Một số ý kiến khác lại nghĩ hai nạn nhân đang dùng điện thoại để gọi cho người thân giúp đỡ.

"Sao có nhiều người suy nghĩ tiêu cực như vậy nhỉ? Họ gặp nạn nên gọi điện thoại cho người nhà gần đó tới giúp, chứ vừa ngã xe chẳng ai rảnh mà nằm bấm điện thoại để chơi đâu", tài khoản Facebook T.H. bình luận.

"Có lẽ vừa ngã xe mệt quá nên chưa đứng dậy được. Chứ nằm giữa đường cũng có thoải mái gì đâu, hơn nữa bao nhiêu phương tiện qua lại, bấm còi inh ỏi cũng nhức đầu lắm chứ", tài khoản M.Y. cho biết.

Dù vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao hai người lại cùng nằm xuống đường bấm điện thoại sau va chạm giao thông, nhưng tình huống oái oăm này đã khiến cộng đồng mạng xảy ra tranh cãi. Hiện hình ảnh vụ việc vẫn đang được chia sẻ, bình luận rôm rả.

Không tìm được mũ cho cháu, bà nội 'chữa cháy' cực hài khiến dân mạng cười ngất

Không tìm được mũ cho cháu, bà nội 'chữa cháy' cực hài khiến dân mạng cười ngất

Hai bà cháu đi đường hấp dẫn vô số ánh mắt của những người xung quanh. Hình ảnh hài hước nhận được hàng ngàn bình luận thể hiện sự thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông hình ảnh gây bão mạng hình ảnh gây tranh cãi

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 45 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 12 giờ 15 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 12 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản