Doanh nghiệp duy nhất của khu vực Đông Nam Á trong Top 50 công ty sữa hàng đầu thế giới?

Xã hội 20/04/2021 10:22

Không chỉ là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á trong Top 50 Công ty sữa hàng đầu thế giới, Vinamilk đã đạt thành tích ấn tượng khi thăng hạng 6 bậc liên tiếp trên bảng xếp hạng. Tại thị trường Việt Nam, Vinamilk giữ vững vị trí là thương hiệu sữa số 1 và được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất 8 năm liền (theo Nielsen và Kantar Worldpanel)*.

Bước tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng thế giới

Năm 2017, Vinamilk là công ty Việt Nam đầu tiên góp mặt trong danh sách Top 50 công ty sữa hàng đầu thế giới (“Top 50”) theo thống kê từ Plimsoll. Sự phát triển bền vững ở cả thị trường trong và ngoài nước trong các năm qua đã giúp Vinamilk thăng hạng liên tiếp 6 bậc và đồng thời trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam cũng như của khu vực Đông Nam Á góp mặt trong danh sách này.

Đặc biệt, bên cạnh các công ty đến từ những quốc gia đi đầu về ngành sữa như Mỹ, New Zealand, hay khu vực Châu Âu… thì trong danh sách Top 50 có sự góp mặt của các nước trong khu vực châu Á gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và Việt Nam - với đại diện duy nhất là Vinamilk.

Sau một năm 2020 với nhiều thách thức do Covid-19, việc thăng 6 hạng liên tiếp đã cho thấy sự vững chắc trong chiến lược phát triển của Vinamilk. Năm 2020, nhờ các chiến lược phù hợp ứng phó với Covid-19, Vinamilk đã ghi nhận các kết quả kinh doanh tích cực. Doanh thu cuối năm 2020 đạt 59.723 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ 2019 và tăng 17% so với năm 2017.

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Tổng quan và số liệu tài chính của Vinamilk

Trong thời gian qua, Vinamilk đã liên tục giới thiệu các sản phẩm mới đến người tiêu dùng, trong đó có nhiều sản phẩm có tính đột phá như Sữa tươi 100% Vinamilk Green Farm, Sữa tươi có chứa tổ yến, Nước trái cây cao cấp Fruit Love, Sữa trái cây Hero...  Việc liên tiếp mang đến những sản phẩm mới, chất lượng, đáp ứng nhiều nhu cầu về dinh dưỡng cũng đã giúp Vinamilk tiếp tục được Kantar Worldpanel đánh giá là Thương hiệu sữa được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất năm thứ 8 liên tiếp và dẫn đầu thị trường sữa trong nước ở các phân khúc chính như sữa nước, sữa bột, sữa đặc… theo báo cáo từ Nielsen.

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Doanh nghiệp duy nhất của khu vực Đông Nam Á trong Top 50 công ty sữa hàng đầu thế giới? - Ảnh 3
Sản phẩm sữa tươi Green Farm mới được Vinamilk giới thiệu vào đầu năm 2021 thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng

Không chỉ khẳng định vị thế thương hiệu sữa số 1 tại Việt Nam, Vinamilk đã đưa sản phẩm và thương hiệu vươn ra nhiều thị trường trên thế giới. Tính đến nay, Vinamilk đã xuất khẩu các sản phẩm đến 56 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng kim ngạch đạt hơn 2,4 tỷ USD. Trong giai đoạn 2017 đến nay, doanh thu đến từ hoạt động xuất khẩu liên tục ghi nhận sự tăng trưởng tích cực song song việc mở rộng thêm các thị trường xuất khẩu mới. Gần nhất, Quý 1/2021, doanh thu xuất khẩu của Vinamilk dự kiến đạt mức tăng trưởng hơn 8% so với cùng kỳ.

Định hướng phát triển bền vững

Trong nỗ lực để duy trì vị trí dẫn đầu tại thị trường Việt Nam và tiếp tục vươn lên các thứ hạng cao hơn trên bản đồ ngành sữa thế giới, Vinamilk xác định quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững sẽ là hướng đi được đẩy mạnh trong tương lai. Trong đó, chiến lược phát triển bền vững sẽ được Vinamilk xây dựng để hướng đến việc đảm bảo các giá trị bền vững cho kinh tế, xã hội và môi trường.

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Doanh nghiệp duy nhất của khu vực Đông Nam Á trong Top 50 công ty sữa hàng đầu thế giới? - Ảnh 5
Các dòng sản phẩm mới như sữa tươi, sữa hạt được Vinamilk tích cực đẩy mạnh tại các thị trường mới như Singapore, Hàn Quốc…

Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk phát biểu: “Bên cạnh duy trì sự ổn định trong sản xuất-kinh doanh, Vinamilk sẽ đẩy mạnh hơn nữa tính gắn kết và chia sẻ giá trị cùng các bên liên quan. Phát triển bền vững sẽ được Vinamilk định hướng theo các mô hình tiên tiến của ngành sữa thế giới. Từ đó, triển khai các kế hoạch hành động, sáng kiến cụ thể cho tất cả các phần của chuỗi giá trị từ nghiên cứu phát triển, hệ thống trang trại, nhà máy đến cung ứng.”

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Năng lượng mặt trời đã được Vinamilk triển khai áp dụng trên tất cả trang trại cả nước, dự kiến hoàn thành vào cuối 2021

Một trong những chiến lược đã giúp Vinamilk vươn mình mạnh mẽ chính là đầu tư vào hệ thống trang trại bò sữa hiện đại, quy mô lớn và đạt chuẩn quốc tế. Hiện nay, Vinamilk đang có 13 trang trại bò sữa tại Việt Nam và một tổ hợp trang trại bò sữa tại Lào. Quy mô đàn bò sữa do Vinamilk quản lý và khai thác sữa là hơn 150.000 con và với các dự án đang triển khai, dự kiến đến 2022-2023, quy mô đàn bò sẽ tăng lên thêm 20.000 con.

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Vinamilk vừa đón đàn bò sữa 2.100 con từ Mỹ, nằm trong kế hoạch nhập khẩu hơn 5.000 bò sữa năm 2021 của Công ty

Đầu năm 2021, Vinamilk lần đầu giới thiệu về những “Trang trại Sinh thái Vinamilk Green Farm” đặt tại tỉnh Quảng Ngãi, Thanh Hóa và Tây Ninh. Mô hình các trang trại sinh thái này là một bước tiến của Vinamilk trong hành trình phát triển chăn nuôi bò sữa theo hướng bền vững và sẽ được mở rộng trong tương lai. Hệ thống các trang trại sinh thái cung cấp nguồn nguyên liệu sữa tươi cho dòng sản phẩm cao cấp Sữa tươi 100% Vinamilk Green Farm mới ra mắt trên thị trường. 

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Mô hình trang trại sinh thái Green Farm là bước tiến của Vinamilk trong quá trình phát triển chăn nuôi bò sữa theo hướng bền vững

Thông tin thêm:

Thành lập từ năm 1978 tại Anh Quốc, Plimsoll là công ty chuyên phân tích về mảng nông nghiệp. Đến nay đã trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực phân tích tài chính đa ngành trên phạm vi toàn cầu, với khả năng cung cấp và cập nhật liên tục các báo cáo phân tích trên 1600 lĩnh vực khác nhau.

*Theo kết quả thống kê của Công ty Plimsoll Publishing Ltd về Top 50 nhà sản xuất sữa dẫn đầu thế giới về doanh số tại thời điểm ngày 01/03/2021

*Theo báo cáo Dấu chân thương hiệu (Brand Footprint) của Worldpanel thuộc Kantar năm 2020 về Ngành tiêu dùng nhanh, Ngành sữa và các sản phẩm thay thế sữa

*Theo báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường của Nielsen về sản lượng và doanh thu bán ra ở ngành hàng Sữa nước từ tháng 2/2018 đến tháng 1/2021.

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Từ khóa:   Plimsoll Vinamilk Green Farm Hệ thống Trang Trại Sinh Thái

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