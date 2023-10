Doanh nghiệp duy nhất của khu vực Đông Nam Á trong Top 50 công ty sữa hàng đầu thế giới?

Đặc biệt, bên cạnh các công ty đến từ những quốc gia đi đầu về ngành sữa như Mỹ, New Zealand, hay khu vực Châu Âu… thì trong danh sách Top 50 có sự góp mặt của các nước trong khu vực châu Á gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và Việt Nam - với đại diện duy nhất là Vinamilk.

Sau một năm 2020 với nhiều thách thức do Covid-19, việc thăng 6 hạng liên tiếp đã cho thấy sự vững chắc trong chiến lược phát triển của Vinamilk. Năm 2020, nhờ các chiến lược phù hợp ứng phó với Covid-19, Vinamilk đã ghi nhận các kết quả kinh doanh tích cực. Doanh thu cuối năm 2020 đạt 59.723 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ 2019 và tăng 17% so với năm 2017.