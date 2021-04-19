Ông Dũng 'lò vôi' thông báo trả lại bằng khen cho Bình Thuận, chỉ nhận giấy xử phạt và tuyên bố: 'Coi như đây là bài học lớn nhất của cuộc đời'

Xã hội 19/04/2021 07:29

Tối ngày 18/4, trong buổi xuất hiện trước giới truyền thông, ông Huỳnh Uy Dũng tuyên bố sẽ 'trả lại các bằng khen của tỉnh Bình Thuận, chỉ giữ lại giấy phạt.

Tối 18/4, tại tư gia ở Q.1, TP.HCM, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") đã chia sẻ với giới truyền thông. 

Theo ông Dũng, vừa qua, vợ ông là bà Nguyễn Phương Hằng có nhận quyết định phạt của Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM số tiền 7,5 triệu đồng về việc "phát ngôn sai sự thật" liên quan đến uy tín của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận. Chia sẻ về vấn đề này, ông bày tỏ sự đồng thuận: "Chúng tôi chấp nhận giấy phạt này với tư cách một công dân tuân thủ quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước" - trích dẫn từ Báo Giao Thông. 

Ngoài ra, theo thông tin từ Pháp luật và Bạn Đọc, ông cũng chia sẻ thêm: "Một người mà đã bị xử phạt thì không xứng đáng để nhận những giấy khen của chính quyền, vì vậy vợ chồng chúng tôi xin phép được trả lại toàn bộ những giấy tờ khen ngợi của chính quyền tỉnh Bình Thuận. Chúng tôi chỉ xin giữ lại quyết định xử phạt hành chính mà Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM đã ban hành để làm kỷ niệm, coi như đây là bài học lớn nhất của cuộc đời".

Ông Dũng 'lò vôi' thông báo trả lại bằng khen cho Bình Thuận, chỉ nhận giấy xử phạt và tuyên bố: 'Coi như đây là bài học lớn nhất của cuộc đời' - Ảnh 1
Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng trong buổi chia sẻ với giới truyền thông tối 18/4 - Ảnh: Báo Giao Thông

Liên quan đến vụ việc, theo nguồn tin từ Thanh Niên vào chiều 16/4, bà Nguyễn Phương Hằng đã chấp hành nộp phạt 7,5 triệu đồng sau quyết định xử phạt hành chính của Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM. Tại buổi làm việc ngày 2/4 với Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM, bà Hằng không cung cấp được chứng cứ liên quan đến việc cho rằng UBND tỉnh Bình Thuận bao che cho ông Võ Hoàng Yên hoạt động khám chữa bệnh tại Bình Thuận. 

Trước đó, theo nguồn tin từ Tuổi trẻ online, vào ngày 4/3, tại phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM, bà Nguyễn Phương Hằng là chủ thể cung cấp thông tin trong đoạn clip "Bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ nguyên nhân phát hiện ra ông Võ Hoàng Yên lừa mình sau nhiều năm" trên tài khoản YouTube Hoa Lệ Sài Gòn được lan truyền trên mạng xã hội. Theo nội dung clip này, bà Hằng cho rằng ông Yên hoạt động chữa bệnh tại tỉnh Bình Thuận là do có sự bao che. Tuổi Trẻ trích dẫn quyết định của cơ quan hữu trách cho hay: "Thông tin này được xác định là sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Hành vi của bà Hằng vi phạm khoản d, điểm 1 điều 5 Nghị định 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Thanh tra sở áp dụng nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt bà Hằng 7,5 triệu đồng". 

Động thái của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi bị xử phạt vì phát ngôn sai sự thật

Động thái của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi bị xử phạt vì phát ngôn sai sự thật

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị xử phạt vì cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và danh dự của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

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