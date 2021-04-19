Ông Dũng 'lò vôi' thông báo trả lại bằng khen cho Bình Thuận, chỉ nhận giấy xử phạt và tuyên bố: 'Coi như đây là bài học lớn nhất của cuộc đời'

Theo ông Dũng, vừa qua, vợ ông là bà Nguyễn Phương Hằng có nhận quyết định phạt của Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM số tiền 7,5 triệu đồng về việc "phát ngôn sai sự thật" liên quan đến uy tín của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận. Chia sẻ về vấn đề này, ông bày tỏ sự đồng thuận: "Chúng tôi chấp nhận giấy phạt này với tư cách một công dân tuân thủ quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước" - trích dẫn từ Báo Giao Thông.

Ngoài ra, theo thông tin từ Pháp luật và Bạn Đọc, ông cũng chia sẻ thêm: "Một người mà đã bị xử phạt thì không xứng đáng để nhận những giấy khen của chính quyền, vì vậy vợ chồng chúng tôi xin phép được trả lại toàn bộ những giấy tờ khen ngợi của chính quyền tỉnh Bình Thuận. Chúng tôi chỉ xin giữ lại quyết định xử phạt hành chính mà Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM đã ban hành để làm kỷ niệm, coi như đây là bài học lớn nhất của cuộc đời".

Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng trong buổi chia sẻ với giới truyền thông tối 18/4 - Ảnh: Báo Giao Thông

Liên quan đến vụ việc, theo nguồn tin từ Thanh Niên vào chiều 16/4, bà Nguyễn Phương Hằng đã chấp hành nộp phạt 7,5 triệu đồng sau quyết định xử phạt hành chính của Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM. Tại buổi làm việc ngày 2/4 với Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM, bà Hằng không cung cấp được chứng cứ liên quan đến việc cho rằng UBND tỉnh Bình Thuận bao che cho ông Võ Hoàng Yên hoạt động khám chữa bệnh tại Bình Thuận.