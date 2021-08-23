Đình chỉ chức vụ một bí thư xã vì tự ý rời địa phương đợt giãn cách, không khai báo y tế và cách ly tập trung khi tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về

Bí thư Đảng ủy xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) đã tự ý ra khỏi địa phương trong thời gian đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo Zingnews đưa tin, tối 22/8, ông Lê Thái Dũng - Bí thư Huyện ủy Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết, Ban thường vụ Huyện ủy đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Dray Bhăng đối với ông Vũ Duy T.

Theo đó, Bí thư xã Dray Bhăng đã đi giải quyết việc gia đình tại huyện Krông Ana (Đắk Lắk) trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 nhưng ông T. không báo cáo, xin phép. Bên cạnh đó, ông T. còn tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về nhưng không khai báo y tế và thực hiện cách ly theo đúng quy định phòng, chống dịch.

Lãnh đạo huyện Cư Kuin kiểm tra dịch tại địa phương - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin của báo Người Lao động, căn cứ vào những vi phạm trên, Ban thường vụ Huyện Cư Kuin đã quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Dray Bhăng đối với ông Vũ Duy T. kể từ ngày 21/8. Việc điều hành được giao cho ông Mai Văn Tào - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dray Bhăng, phụ trách kể từ ngày 21/8 cho đến khi Ban thường vụ Huyện ủy kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc người đứng đầu cấp ủy không gương mẫu trong công tác phòng chống dịch.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Kuin cũng giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể Đảng ủy xã Dray Bhăng và cá nhân ông Vũ Duy Tấn sau khi ông này hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định.

Bất chấp dịch bệnh phức tạp, 19 người ở Đắk Lắk tụ tập tổ chức cúng bái ở đình 19 người từ các huyện của Đắk Lắk tập trung tại một ngôi đình để cúng bái, bất chấp địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dinh-chi-chuc-vu-mot-bi-thu-xa-vi-tu-y-roi-dia-phuong-dot-gian-cach-khong-khai-bao-y-te-va-cach-ly-tap-trung-khi-tiep-xuc-voi-nguoi-tu-vung-dich-tro-ve-419762.html