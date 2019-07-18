Trong 2 ngày trước đó, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm lần lượt được đưa đến hiện trường để tái hiện lại vụ án.

Sáng nay (18/7), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại . Vì Văn Toán, kẻ chủ mưu bắt cóc, sát hại nữ sinh giao gà đã được đưa đến hiện trường để tái hiện lại hành vi phạm tội.

Một số thông tin vì yêu cầu nghiệp vụ nên cơ quan công an chưa thể cung cấp, tuy nhiên Công an tỉnh Điện Biên cũng đã tiết lộ một thông tin gây chấn động. Đó là Vì Văn Toán chứng kiến toàn bộ quá trình nhóm của Bùi Văn Công đánh ngất Mỹ Duyên rồi đưa lên thùng xe.

Ngoài Phạm Văn Nhiệm có vẻ hoang mang, lo sợ, các đối tượng còn lại đều rất bình thản, thậm chí Lường Văn Lả còn nhiều lần bật cười khả ố khi diễn lại hành vi đồi bại với nạn nhân.

Ngay sau đó, Toán đã lấy điện thoại của nạn nhân bấm máy gọi cho một "nhân vật bí ẩn". Nhân vật này là ai, có quan hệ gì với Cao Mỹ Duyên cũng như nội dung cuộc điện thoại đang được cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh làm rõ, theo Bảo vệ pháp luật.

Vì Văn Toán tái hiện lại quá trình nữ sinh giao gà bị sát hại - Ảnh: BVPL

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Điện Biên, Vì Văn Toán (SN 1982, quê ở bản Nà Ngum, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) là kẻ chủ mưu, thuê nhóm Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả bắt cóc Cao Mỹ Duyên.

Năm 2009, Toán bị tuyên án 10 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Đến giữa năm 2018, Toán ra trại.

Trước Tết Kỷ Hợi, Toán nói với với nhóm Bùi Văn Công về "món nợ" với bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên). Toán nhiều lần đòi tiền "hàng" (ý nói ma túy) nhưng bà Hiền không trả. Toán nhờ nhóm của Công tổ chức bắt cóc Mỹ Duyên để gây sức ép. Nếu thành công, Toán sẽ trả công hậu hĩnh cho cả bọn.

Các đối tượng biết gia đình bà Hiền khá giả, lại thường xuyên thấy người phụ nữ này khoe của trên Facebook nên sau khi Toán đặt vấn đề cả nhóm ngay lập tức đồng ý.

Chiều 4/2/2019 (tức 30 Tết Kỷ Hợi), tại nhà Bùi Văn Công, 6 đối tượng gồm Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Vì Văn Toán cùng nhau sử dụng ma túy và bàn bạc kế hoạch.

Vương Văn Hùng ra chợ vờ mua nhiều gà, nhờ em Duyên ship tới điểm hẹn. Công cùng Lả, Nhiệm, Lường Văn Hùng chờ sẵn tại điểm hẹn để bắt giữ Duyên.

Tối 30 Tết, khi Duyên chở gà tới thì bị nhóm của Công bắt giữ, siết cổ đến ngất xỉu. Sau đó nhóm đối tượng đưa Duyên lên thùng xe tải chở về nhà Công và giam giữ tại đó.

Trong thời gian từ đêm 30 Tết đến đêm mùng 2 Tết, Công cùng Vương Văn Hùng, Nhiệm, Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương đã trói nữ sinh, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân. Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) chứng kiến toàn bộ vụ việc nhưng đồng lõa.

Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải: Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương, Bùi Thị Kim Thu, Vi Văn Toán - Ảnh: Internet

Đến mùng 2 Tết Kỷ Hợi, sau khi được nhóm Bùi Văn Công "bẩm báo" về tình trạng yếu, lả của Cao Mỹ Duyên, Vì Văn Toán đã đi xe máy trực tiếp lên nhà Bùi Văn Công xem nạn nhân. Tại đây Toán cùng cả nhóm ngồi tại phòng khách của Công để bàn bạc, thống nhất sát hại cô gái để bịt đầu mối và cũng để dằn mặt sự "ngoan cố" của bà Trần Thị Hiền. Toán và các đối tượng bàn mưu tính kế nếu công an phát hiện thì phải khai báo như thế nào, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm ra sao?

Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) chứng kiến toàn bộ tội ác. Tuy nhiên chị ta chẳng những không can ngăn mà còn giả vờ mình vô tình phát hiện xác, báo công an và cung cấp nhiều tin giả gây khó khăn cho công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt giam 9 bị can liên quan vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên gồm: Bùi Văn Công (SN 1975), Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, vợ Công), Vương Văn Hùng (SN 1984), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai Nhiệm), Cầm Văn Chương (SN 1974) và kẻ chủ mưu Vi Văn Toán (SN 1981).

Ngày 25/5, Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị can Trần Thị Hiền - Ảnh: FBNV

Bà Hiền cùng vợ chồng Vi Văn Toán (kẻ chủ mưu vụ bắt cóc nữ sinh giao gà), Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng nằm trong một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Cao Mỹ Duyên bị sát hại.

Khi án mạng được phát hiện, bà khai báo không trung thực làm nhà chức trách khó xác minh được sự thật của vụ án.

Nhà chức trách không loại trừ khả năng trong quá trình tham gia vào đường dây ma túy, bà Hiền có mâu thuẫn khiến con gái trở thành nạn nhân của việc trả thù hèn hạ.