Đi xe máy thả hai tay 'múa quạt' giống Khá Bảnh, hai thanh niên nhận cái kết đắng

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh ghi lại cảnh hai thanh niên không đội nón bảo hiểm, phóng xe bạt mạng trên đường. Có lẽ cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ "chất", hai thanh niên đã liều lĩnh thả hai tay khỏi xe để " múa quạt ". Nghe tới chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến Khá Bảnh - thanh niên gắn liền với điệu múa này đã bị bắt vài ngày trước đây vì có nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Những hình ảnh sau đó cho thấy, cả hai đã có cái kết khá đau đớn cho hành động thiếu hiểu biết của mình. Hai thanh niên bị ngã dẫn đến xây xước nhiều chỗ trên mặt và cơ thể. Hầu hết mọi người đều cho rằng đây là hậu quả ai cũng biết trước nhưng những thanh niên này cố tình làm ngơ.

Hai thanh niên đã nhận được bài học thích đáng - Ảnh: Facebook

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, những hình ảnh trên đã nhận về vô số bình luận từ cư dân mạng.

"Chẳng hiểu sao đi xe còn múa may quay cuồng. Đây là chỉ bị xước xát chứ nhỡ có tình huống khác, xử lý không kịp thì làm sao giờ. Thật sự sợ hãi khi thấy các hành vi coi thường tính mạng như vậy trên đường phố"; "Hậu quả của việc coi thường tính mạng bản thân và những người xung quanh"; "Nhìn chẳng thấy thương cảm chút nào"; "Lỡ tông vào ai gây hậu quả nghiêm trọng thì sao nhỉ?"; "Quá vô ý thức"..., dân mạng bình luận.

Những hình ảnh trên hiện vẫn đang được dân mạng chia sẻ nhiệt tình.