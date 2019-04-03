Nhiều giờ qua, câu chuyện cô gái đăng đàn tố bạn học chung năm lớp 9 đeo bám suốt 8 năm liền bằng cách liên tục khủng bố tin nhắn, điện thoại khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Cho đến một ngày, cô đột nhiên nhận được những tin nhắn có nội dung như “anh yêu em”, “em là cuộc sống của anh”... Và mọi rắc rối cũng bắt đầu từ đó.

Theo chia sẻ của cô gái, cô và người bạn này dù học chung với nhau vào năm lớp 9 nhưng cả hai chưa từng nói chuyện với nhau.

Vì bị làm phiền liên tục nên cô gái đổi số điện thoại và cả Facebook. Thế nhưng sau đó không lâu, anh chàng này lại có số điện thoại của cô và tiếp tục làm phiền.

Đến một ngày vì không chịu nổi sự quấy rối và bực tức vì bị nhìn với ánh mắt kỳ lạ khi vô tình chạm mặt, cô gái đã đánh anh ta đến mức chảy máu cổ. Thế nhưng, anh ta lại nhắn tin cho cô gái: “Em đánh anh như vậy anh không đau, anh rất sướng!”.

Kể từ đó, cô bắt đầu sợ hãi và tìm mọi cách để trốn tránh, không chạm mặt với anh ta. Những tưởng mọi chuyện đã trôi qua khi cả hai trưởng thành, biết suy nghĩ hơn. Đến thời gian gần đây, người thanh niên đó lại xuất hiện, làm phiền cuộc sống của cô:

“Cho tới mấy tháng gần đây nó lại tiếp tục xuất hiện. Mình cảm thấy rất là stress, mệt mỏi, sợ hãi khi ra đường, lúc nào cũng trùm kín mặt. Sợ gặp nó giữa đường. Bạn bè mình kêu để đập nó 1 lần nhưng mình sợ nó bất thường lỡ có gì liên lụy đến bạn mình.

Series làm phiền kinh dị:

Facebook: Nhắn tin cho bạn bè mình, hỏi này hỏi kia, hỏi mình, kêu bạn bè mình năn nỉ mình bỏ block nó. Làm phiền người ta hết người này tới người khác. Nhắn tin cho mình, mình block. Chắc cũng block cỡ 20 mấy nick rồi đó mọi người. Quá mệt mình khóa Facebook.

Những tin nhắn mà nam thanh niên này nhắn cho cô gái và bạn bè của cô - Ảnh: Facebook

Zalo: Nhắn tin mỗi ngày đều đặn 7 giờ 17 giờ 21 giờ. Mình block, nó xóa nick. Ba ngày sau tạo cái mới. Mình chặn người lạ kết bạn, nó không kết bạn được. Nên gửi lời mời với tiêu đề rất rất rất nhảm nhí.

Tin nhắn: Tin nhắn nhắn bằng tiền mà nó nhắn cho mình như sớ táo quân. Hứa không làm phiền nữa. Chửi mình, xong năn nỉ, xong chửi, xong năn nỉ. Còn đòi lên chỗ làm mình quậy.

Gọi điện cho mình, mình chặn số, mua sim rác gọi, gọi còn hơn má mình gọi mình về ăn cơm. Mình block”.

Vì quá mệt mỏi, cô gái đã đăng đàn xin cộng đồng mạng giúp đỡ. Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết đã nhận được rất nhiều ý kiến từ cư dân mạng. Đa số mọi người khuyên cô nên báo công an vì trường hợp này không thể khuyên giải hay đe dọa.