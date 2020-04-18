Trong lúc đi tập thể dục, 2 chị em ruột ở Vĩnh Phúc bất ngờ gặp tai nạn thương tâm khiến 1 người tử vong, người kia bị thương nặng. Hiện cơ quan công an đang tích cực truy tìm chiếc xe gây tai nạn.

Mới đây, trên địa bàn phường Hội Hợp (TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra tai nạn thương tâm khiến 2 người thương vong. Lãnh đạo UBND phường đã xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ tối 17/4, trên đường tỉnh lộ 305 đoạn qua địa bàn phường Hội Hợp, bà H. (SN 1971) và bà N. (SN 1979, em ruột bà H.) đang đi bộ tập thể dục về nhà thì bị một xe ô tô tông từ phía sau.

Hai chị em ruột đi tập thể dục bị ô tô tông thương vong - Ảnh: Tổ Quốc

Dù người dân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng bà N. đã tử vong vào 1 giờ sáng ngày 18/4, còn bà H. vẫn đang bị thương nặng.

Theo camera giám sát ghi lại, chiếc xe ô tô phóng rất nhanh, hất tung 2 nạn nhân sang vệ đường.

Đến thời điểm hiện tại, tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn vẫn chưa đến trình diện lực lượng chức năng. Công an TP. Vĩnh Yên đang phối hợp với các đơn vị có liên quan truy tìm xe ô tô này, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây ít ngày, tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũng xảy ra trường hợp tương tự. Bà N.T.B. (SN 1956, ngụ thôn Hà Bình, xã Bình Minh) đưa hai cháu bé đi tập thể dục bên đường thì gặp tai nạn giao thông.

Bà đưa hai cháu đi tập thể dục thì gặp tai nạn thương vong - Ảnh: Internet

Theo điều tra, bà B. dắt cháu nội cùng cháu bé hàng xóm (khoảng 6-7 tuổi) đi tập thể dục bên đường đoạn gần nghĩa trang xã Bình Minh thì bất ngờ bị xe tải mang biển số 92C-118.47 tông trúng.

Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải tiếp tục tông gãy một cây xanh và tông sập mái hiên của một nhà dân bên đường. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bà B. tử vong tại chỗ, hai cháu bé bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tài xế xe tải sau đó đã rời khỏi hiện trường rồi đến cơ quan công an trình diện. Vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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