Đi tập gym mà quên mặc áo lót, cô gái lộ 'siêu vòng 1' ngồn ngộn như trái bóng khiến người xung quanh nóng mắt

Cô nàng đi tập gym mà quên mặc áo lót, vô tư thả rông vòng 1 ngồn ngộn gây nóng mắt. Hiện bức ảnh ăn mặc phản cảm này vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ nhiệt tình.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau bức ảnh cô gái ăn mặc phản cảm khi đi tập gym thu hút sự quan tâm của nhiều người. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, chị gái trong ảnh quên mặc áo ngực, thả rông vòng 1 đến hớ hênh khiến người xung quanh đau mắt vô cùng. Dẫu biết đi tập gym ai cũng ăn mặc thoải mái, thế nhưng thoải mái đến táo bạo thế này thì thật đáng sợ.

Cô gái ăn mặc phản cảm, để lộ 'siêu vòng 1' ngồn ngộn như trái bóng khiến người xung quanh nóng mắt - Ảnh: FB

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh trễ nải trên đã nhận về đông đảo sự quan tâm cùng vô số bình luận ném đá từ cộng đồng mạng.

"Đi tập gym thì chuyện ăn mặc gợi cảm, thoải mái là đương nhiên, còn ăn mặc như chị này là phản cảm, lố lăng rồi"; "Đi tập gym hay muốn 'cưa đổ' anh PT mà ăn mặc kiểu đó"; "Không có tự trọng hả trời"; "Mình là đàn ông còn thấy ghê, chả thấy thích chỗ nào"; "Đúng là gợi cảm và gợi dục chỉ cách nhau một gang tay"; "Chắc chị ta nghĩ đẹp khoe xấu che, có vòng 1 đẹp là phải phô hết cỡ cho thiên hạ thấy"..., dân mạng bình luận.

Hiện bức ảnh vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ và bàn luận nhiệt tình.

Thiếu nữ thả rông vòng 1 tại nơi công cộng khiến mọi người nhức mắt - Ảnh: FB

Cách đây ít ngày, dân mạng từng dậy sóng trước hình ảnh cô gái trẻ ăn mặc phản cảm tại cửa hàng gà rán. Cô nàng mặc chiếc áo hai dây trễ nải, khoe trọn vòng 1 không có đồ bảo hộ bên trong khiến người xung quanh sững sờ. Hầu hết các ý kiến đều chỉ trích cô nàng khoe thân phản cảm, lố lăng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-tap-gym-ma-quen-mac-ao-lot-co-gai-lo-sieu-vong-1-ngon-ngon-nhu-trai-bong-khien-nguoi-xung-quanh-nong-mat-332620.html