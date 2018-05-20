Đi mát xa kích dục, người đàn ông trung niên bị cuỗm mất 32 triệu đồng

Xã hội 20/05/2018 17:33

Sau khoảng 20 phút "thư giãn" vì được mát xa kích dục, anh V. đứng dậy lấy quần mặc để ra về thì tá hỏa phát hiện cọc tiền 32 triệu đồng để trong túi quần đã biến mất.

Nạn nhân bị mất trộm là anh H.T.V. (35 tuổi, ngụ xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Theo đơn trình báo của anh V. gửi cơ quan công an, khi vào mát xa tại tiệm cắt tóc Bé Cưng nằm bên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, 32 triệu đồng trong túi quần của anh đã "không cánh mà bay".

Đi mát xa kích dục, người đàn ông trung niên bị cuỗm mất 32 triệu đồng - Ảnh 1
Quán mát xa Bé Cưng - Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Khoảng 11 giờ ngày 11/5, anh V. đến tiệm trên để cắt tóc, cạo mặt. Vào bên trong, anh V. được chủ quán giới thiệu hai nữ nhân viên phục vụ.

Theo yêu cầu của nhân viên, anh V. trả trước 100.000 đồng rồi treo chiếc quần của mình lên một chiếc móc cạnh đó. Sau đó, anh nằm lên giường cho nhân viên tiến hành mát xa.

Sau khoảng 20 phút "thư giãn", anh V. đứng dậy lấy quần mặc để ra về thì tá hỏa phát hiện cọc tiền 32 triệu đồng để trong túi quần đã biến mất.

Anh V. gặng hỏi, thậm chí van nài nhưng không có ai thừa nhận. Các nữ nhân viên mát xa cho rằng mình bị vu khống nên hai bên xảy ra cãi vã to tiếng. Vài phút sau, một nam thanh niên từ bên ngoài chạy xe máy vào hăm dọa rồi đuổi anh V đi. Đuối lý, anh V. đành lên công an trình báo vụ việc.

Đi mát xa kích dục, người đàn ông trung niên bị cuỗm mất 32 triệu đồng - Ảnh 2
Thu (áo vàng) cùng Thủy (áo đỏ) và Linh trộm 32 triệu đồng của khách - Ảnh: Người Lao Động

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện xác định 3 đối tượng tham gia trộm tài sản là Trần Thị Thu (23 tuổi, chủ quán Bé Cưng), Nguyễn Thị Linh (29 tuổi, cùng ngụ xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Phan Thị Thủy (29 tuổi, ngụ xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Các đối tượng khai nhận, biết anh V. có nhiều tiền, 3 đối tượng đã lên kế hoạch lấy trộm. Thu thực hiện mát xa kích dục và che mắt anh V., sau đó ra ám hiệu để đồng bọn từ bên ngoài lẻn vào móc túi, lấy tài sản.

Ba đối tượng cũng khai nhận trước khi móc túi thành công anh V. đã trộm trót lọt hai lần với số tiền hơn 100 triệu đồng của khách.

Sau khi cuỗm được 32 triệu, các nữ nhân viên mát xa này ẩn náu tại nhà trọ thuộc xã Hương An (huyện Quế Sơn). Công an huyện Thăng Bình đã tổ chức khám xét, thu giữ tang vật gồm một thẻ ATM của Linh với số dư hơn 100 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

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