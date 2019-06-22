Đi gội đầu, thiếu nữ 15 tuổi tố bị chủ tiệm tóc Sài Gòn giở trò đồi bại: ‘Dùng hai tay che kín nhưng vẫn bị xâm hại’

Xã hội 22/06/2019 15:56

Theo lời tố cáo của nạn nhân, dù cô đã cố gắng chống cự nhưng chủ tiệm salon tóc vẫn dùng bạo lực để xâm hại tình dục.

Nhiều giờ qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin thiếu nữ 15 tuổi tố bị một chủ tiệm salon tóc xâm hại tình dục. Theo đó, sự việc trên xảy ra vào ngày 7/6 vừa qua tại chung cư Jamona City, phường Phú Nhuận, quận 7 (TP.HCM). Nạn nhân là em N. (sinh ngày 30/7/2003).

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Bài viết tố cáo hành vi của chủ tiệm salon trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trao đổi với báo chí vào hôm nay (22/6), đại diện công an quận 7 xác nhận đã nhận được đơn trình báo của T.T.N (15 tuổi) về việc bị chủ salon tóc xâm hại tình dục.

Ngay sau đó, cảnh sát đã mời những người có liên quan đến cơ quan điều tra để lấy lời khai và đưa N. đi giám định pháp y.

Theo đơn tố cáo, vào ngày 7/6, N. đến tiệm để gội đầu. Vì nhân viên nữ có việc về sớm nên ông chủ salon tự mình làm. Trong lúc gội đầu, người đàn ông đã dùng tay sờ nắn ngực N. Vì quá sợ hãi nên cô gái nằm im. Sau đó, người này tiếp tục kéo quần, áo của nạn nhân xuống rồi hôn lên ngực. Lúc này, mặc dù N. đã kháng cự, dùng hai tay che vùng kín nhưng vẫn bị người đàn ông này xâm hại tình dục.

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Hiện vụ việc vẫn được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Sau khi vụ việc xảy ra, N. đã kể lại vụ việc với chị gái mình. Vì quá bức xúc nên người nhà đã tố cáo mọi việc trên mạng xã hội và trình báo đến cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, người phụ nữ tự nhận là vợ chủ salon tóc khẳng định chồng mình không hề xâm hại tình dục N.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Trước đó, vụ việc chủ hiệu thuốc bị tố xâm hại một thiếu nữ 15 tuổi cũng gây xôn xao dư luận.

Chủ hiệu thuốc bị tố xâm hại thiếu nữ 15 tuổi

Chiều qua (21/6), Trung tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) xác nhận đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Lợi (sinh năm 1981, trú xã Song Lãng, huyện Vũ Thư) để điều tra hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Nạn nhân là em Đ.T.T.H (sinh ngày 23/9/2004, trú thôn V., xã Song Lãng, huyện Vũ Thư).

Trước đó, vào ngày 17/6 cô của H. bị tụt huyết áp nên em cùng anh trai đưa cô đến hiệu thuốc của Lợi mua thuốc uống. Tại đây, Lợi đã truyền nước cho bệnh nhân ngay tại tầng 1. Lúc này, Lợi ngỏ ý đưa bé H. lên tầng 2 để lấy thuốc đặc trị mụn trứng cá.

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Nơi bé gái tố bị Lợi xâm hại - Ảnh: Internet

Tin lời Lợi, H. đã theo lên tầng 2, nằm xuống giường để thoa kem trị mụn trứng cá. Lúc này, Lợi vừa thoa kem lên mặt vừa dùng tay sờ soạng khắp người thiếu nữ 15 tuổi. Khi Lợi định thực hiện hành vi xâm hại tình dục thì nạn nhân đã kháng cự dữ dội và bỏ chạy về nhà.

Nghe em gái kể lại sự việc, anh của H. đã đưa em đến nhà Lợi để nói chuyện nhưng người này chối bỏ sự việc và đổ tội H. dựng chuyện vu khống. Gia đình nạn nhân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

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