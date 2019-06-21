Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là em Đ.T.H. (SN 2004, trú tại xã Song Lãng, học sinh lớp 10). Vào ngày 17/6, em H. bị bệnh nên đã đến nhà L. để truyền nước.

Nghi án bé gái 15 tuổi bị bác sĩ hiếp dâm đang được người dân Thái Bình bàn tán xôn xao và tỏ thái độ vô cùng bất bình. Hiện đối tượng tên Lợi (ngụ xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, Thái Bình) đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Vũ Thư nhanh chóng có mặt xác minh vụ việc đồng thời tiến hành tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lợi để điều tra, làm rõ hành vi trên.

Theo lời kể của nữ sinh, nhân lúc không có ai, L. lợi dụng và xâm hại tình dục bệnh nhân. Sau khi xảy ra sự việc, em H. đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân. Quá bức xúc, gia đình nạn nhân đã trình báo vụ việc lên công an.

Theo ĐSVN, Lợi đã có vợ và 2 con, hiện mở một tiệm bán thuốc tây tại xã Song Lãng. Đối tượng là người chưa có tiền án, tiền sự gì. Về phía nạn nhân, sau khi xảy ra vụ việc, em H. rơi vào tình trạng sợ sệt, bất ổn về tâm lý và không tiếp xúc với người lạ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Trước đó tại huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) cũng xảy ra vụ việc nữ bệnh nhân bị hiếp dâm trong bệnh viện khiến dư luận xã hội phẫn nộ. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mùa A Chớ (SN 1991, kỹ thuật viên khoa Chẩn đoán hình ảnh thuộc Bệnh viện Đa Khoa huyện Quỳnh Nhai) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, chiều 21/5, bé gái 13 tuổi (xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai) bị đau tức ở vùng ngực, ngứa toàn thân nên được gia đình cho đi khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai. Bác sĩ khám bệnh chỉ định bệnh nhân đi chụp X-quang lồng ngực.

Kỹ thuật viên chụp X-quang cho bé gái là Mùa A Chớ. Sau khi chụp xong, Chớ yêu cầu nữ bệnh nhân đi vào phòng phía trong (nơi rửa phim X-quang) để khám tiếp.

Khi bé gái vào phòng trong, Chớ chốt cửa, yêu cầu cô bé cởi quần dài, sau đó hắn tự cởi quần trong và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bà P. (bà nội nạn nhân) là người đưa cháu gái đi khám. Khi thấy cháu đi quá lâu nên bà sốt ruột đi tìm. Tuy nhiên khi đến phòng chụp X-quang, bà P. thấy biển báo cấm nên không dám vào. Đến khi bé gái trở ra với vẻ mặt hoảng hốt, bà gặng hỏi và được cháu kể vừa bị xâm hại.

Vụ việc được lãnh đạo Bệnh viện huyện Quỳnh Nhai báo công an. Mùa A Chớ cùng các bên liên quan được đưa về trụ sở lấy lời khai.

Khi chụp X-quang cho bé gái 13 tuổi, Mùa A Chớ đã thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân - Ảnh: VOV

Qua khám nghiệm hiện trường, công an đã thu giữ mẫu vật nghi là tinh trùng tại hiện trường vụ việc. Ngay trong tối xảy ra vụ việc, bé gái đã được đưa đi giám định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Các bác sĩ cho biết nạn nhân có vết xước ngoài ở bộ phận sinh dục, song màng trinh không bị rách.

Kết quả trích xuất camera ngoài phòng chụp X-quang cho thấy tổng thời gian từ khi bé gái 13 tuổi vào phòng chụp cho đến lúc ra là 26 phút, thay vì 5-6 phút như bình thường.

Tại cơ quan công an, Chớ đã thừa nhận lợi dụng nghề nghiệp để thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 13 tuổi. Nghi can này có thể sẽ bị phạt tù 12 - 20 năm về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, trong đó nạn nhân thuộc diện người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.