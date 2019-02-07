Chiều mùng 2 Tết, cháu bé 11 tuổi đến nhà bạn chơi thì bị một bạn khác tên T. dùng súng hơi của bố bắn tử vong.

Hôm nay ngày 7/2, Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc bé gái trúng đạn tử vong vào ngày mùng 2 tết (tức 6/2 dương lịch). Theo điều tra ban đầu, chiều qua, bé N.P.Th. (11 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đến nhà bạn chơi thì bị một bạn khác tên T. dùng súng hơi của bố bắn tử vong. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình T. đang đi du xuân tại TP. Biên Hòa, khi biết tin dữ đã tức tốc về nhà.

Bé gái 11 tuổi bị bạn dùng súng hơi bắn tử vong vào chiều mùng 2 Tết - Ảnh minh họa: Internet Theo người nhà của cháu T., nạn nhân và T. là bạn bè, chưa từng xảy ra xích mích hay mâu thuẫn. Bé Th. mồ côi cha mẹ, sống với ông bà. Còn cháu T. bị bệnh về thần kinh, đang được gia đình đưa đi điều trị và uống thuốc. Hiện công an đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đây, tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông cũng xảy ra vụ việc người bệnh tâm thần bắn chết người gây xôn xao dư luận. Cụ thể, Nguyễn Xuân Lộc (25 tuổi, ngụ xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) liên quan đến 2 vụ án mạng, làm 2 người chết. Năm 2011, Lộc liên quan đến cái chết của một thanh niên, nhưng sau đó gia đình Lộc trình hồ sơ anh ta bị tâm thần nên Lộc không bị xử lý hình sự. Giấy chứng nhận tâm thần của Lộc. Ảnh: Zing Đến tháng 1/2016, tại ngã tư đường Phan Chu Trinh - Phan Bội Châu, TP Buôn Ma Thuột, Lộc tự tay bắn chết một thanh niên khác. Tuy nhiên vì bị bệnh nên Lộc vẫn không bị xử lý mà tiếp tục đi chữa bệnh tại Bệnh viện tâm thần TP. Đà Nẵng. Gia đình nạn nhân bức xúc, gửi đơn đến nhiều cơ quan đề nghị xử lý Lộc. Ngày 25/6/2018, Bệnh viện tâm thần TP. Đà Nẵng xác nhận, Lộc nhập viện ngày 10/10/2016 với biểu hiện tâm thần nhẹ. Từ đầu năm 2018 tới giữa năm 2018, sức khỏe Lộc đã có tiến triển. Tuy nhiên do từng bị chấn thương tụ máu nội sọ, cộng thêm di chứng về mặt tâm thần, bệnh nhân Lộc tiếp tục được điều trị lâu dài tại cộng đồng. Đến ngày 10/8/2018, Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng gửi thông báo cho VKSND và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, khẳng định Lộc đã ổn định về mặt tâm thần và hành vi, có thể xuất viện. Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, phục hồi điều tra vụ án hình sự về hành vi Giết người; Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và điều tra mở rộng vụ án với Lộc và đồng phạm.

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