Dây chuyền SX mỹ phẩm 'trời ơi' trong xô, chậu khiến người tiêu dùng 'giật mình' vì toàn nhãn hiệu quốc tế

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện và thu giữ lượng lớn mỹ phẩm, nước hoa mang nhãn hiệu nổi tiếng thế giới được pha chế thủ công, đựng trong các xô, chậu với số lượng lớn nhưng không có giấy tờ, chứng từ có liên quan.

Theo thông tin từ Gia đình Việt Nam, chiều ngày 16/6/2021, Đội Quản lý thị trường số 11 (Cục quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Thanh Oai ập vào cơ sở sản xuất tại thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công nhân đang tiến hành sang chiết, dán nhãn các sản phẩm mỹ phẩm, nước hoa mang thương hiệu nước ngoài. Được biết, cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm nước hoa với số lượng lớn do ông N.H.D. làm chủ.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn vỏ hộp, tem nhãn thể hiện nguồn gốc xuất xứ sản phẩm ở Hàn Quốc, Pháp... Các sản phẩm mỹ phẩm, nước hoa được pha chế thủ công tại cơ sở bằng rất nhiều loại hoá chất trôi nổi khác nhau, và được đựng trong các xô, chậu.

Dung dịch mỹ phẩm được để tràn lan trong các xô, chậu nhựa - Ảnh: Tiền Phong

Cũng theo ghi nhận của báo Tiền Phong, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 6.600 chai sữa tắm Coco Mademoiselle Chanel Paris 350ml, 960 hộp sữa tắm xông trắng Pink Lady Shouer 300ml, 6.000 lọ Serum làm sáng da Vitamin C Balance 30ml, 1.350 chai sữa tắm hương hoa cỏ Innisfree 330ml, 2.300kg dầu gội không nhãn mác, 2.400 chai bao bì (chai nhựa 350ml) coco mademoiselle chanel paris, 1.100 bao bì (vỏ hộp giấy 350ml) Coco Mademoiselle Chanel Paris và 3 chiếc máy dùng để sản xuất mỹ phẩm.

Kho hàng xập xệ, ẩm thấp và đặc biệt là không có bất kỳ giấy tờ, chứng từ có liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ - Ảnh: Gia đình Việt Nam

Hiện lực lượng chức năng đã niêm phong và thu giữ các thùng hàng, nguyên liệu sản xuất, chai lọ, bao bì, nhãn mác, máy móc tại cơ sở trên để phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ước tính ban đầu giá trị hàng hóa tại cơ sở lên đến hàng tỷ đồng.

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