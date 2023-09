Thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe tải mang biển số 36C1 – 0524 do tài xế Lý Văn Trai (sinh năm 1985) điều khiển chạy theo hướng từ huyện Tân Thạnh về Tân An. Khi đi đến địa điểm trên thì bất ngờ chiếc xe tải bị mất lái đâm vào ngôi nhà nằm bên trái.

Được biết vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng 19/8, tại Km 67+800, Quốc lộ N2, ấp 1, xã Thủy Tây, huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An.

Mới hai ngày trước đây, tại Đồng Nai cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Vào khoảng 3 giờ sáng 18/8, anh Lương Ngọc Hùng (sinh năm 1988, quê ở Quãng Ngãi) chở theo vợ là chị Trần Thị Kiều Tiên (sinh năm 1989) cùng con trai là Lương Gia Huy (sinh năm 2009) lưu thông theo hướng từ đường Hùng Vương ra quốc lộ 1A. Khi đến đoạn Km1819+950 thì xảy ra tai nạn.

Anh Hùng và chị Tiên bị xe tải cán tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Theo đó, chiếc xe máy do anh Hùng điều khiển xảy ra và chạm với xe khách mang biển số 78B-007.46 do tài xế Mâu Văn Thạnh (sinh năm 1978, quê ở tỉnh Phú Yên) điều khiển. Sau va chạm, 3 người trong gia đình anh Hùng bị ngã xuống đường. Ngay lúc đó, một chiếc xe tải mang biển số 60C-219.721 do tài xế Phạm Thế Hưng (sinh năm 1992, quê ở tỉnh Kiên Giang) điều khiển chạy tới cán qua người anh Hùng và chị Tiên khiến cả hai tử vong tại chỗ. Riêng bé Huy được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trao đổi với báo chí, Công an thị xã Long Khánh cho biết nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn này là do tài xế xe khách thiếu quan sát.