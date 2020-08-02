Ngay trong thời khắc quan trọng, chú rể chạy khỏi sân khấu khiến cô dâu ngơ ngác, đứng một mình trên sân khấu.

Đám cưới là một trong những sự kiện quan trọng nhất đời người nên ai cũng hy vọng mọi việc diễn ra thật suôn sẻ, vui vẻ. Tuy nhiên, đôi khi vì quá vui mừng, hồi hộp mà các cặp đôi gặp phải những tai nạn trớ trêu. Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện câu chuyện chú rể chạy khỏi sân khấu bỏ lại cô dâu một mình ngơ ngác nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Cặp đôi đang làm lễ cưới trước sự chứng kiến của nhiều người... Theo hình ảnh trong clip đang gây bão trên mạng xã hội, cặp đôi đang làm lễ trên sân khấu, sắp đến phần trao nhẫn cưới. Chú rể lãng mạn quỳ gối xuống trao nhẫn cho cô dâu. Đột nhiên, chú rể ngồi bất động khiến MC và khách mời không khỏi sốt ruột. Sau đó, chú rể bất ngờ chạy khỏi sân khấu trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hóa ra nguyên nhân khiến anh chàng vội vã chạy đi là do quên mất nhẫn cưới. Trước đó, chú rể đã để hộp nhẫn trong áo vest. Khi làm lễ, anh chỉ mặc áo sơ mi nên khi cần thì không thấy hộp nhẫn đâu.

... bất ngờ chú rể chạy khỏi sân khấu để lại cô dâu một mình - Ảnh: Internet Ngay sau đó, MC đã nhanh chóng nhắc nhở anh chàng: “Cái gì, quên gì, quên gì, chạy vào trong nhà lấy nhanh lên. Ôi giời ôi, quan trọng nhất lại để quên trong túi áo vest. Chỉ nhớ đúng giờ lên đường đi đón vợ thôi còn đâu quên hết”. Khi chú rể chạy đi lấy nhẫn cưới, cô dâu đứng một mình trên sân khấu vừa lau nước mắt vừa cười. Thấy vậy, một vị khách hài hước khuyên cô dâu “không phải khóc”. Hóa ra, anh chàng bỏ quên chiếc nhẫn cưới trong túi áo vest - Ảnh: Internet Câu chuyện hy hữu này sau khi được chia sẻ đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người chia sẻ không ngừng. Nhiều người cho rằng có thể vì quá hồi hộp nên chú rể mới có thể quên được thứ quan trọng như nhẫn cưới. Bên cạnh đó, họ cũng hy vọng cặp đôi sẽ có một cuộc sống hôn nhân thật hạnh phúc.

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