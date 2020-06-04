Bị cô dâu ‘bóc phốt’ đi đám cưới bằng tiền âm phủ, bạn gái cũ của chú rể mỉa mai: ‘Ai biểu mời’

Xã hội 04/06/2020 17:12

Được mời dự đám cưới người yêu cũ, cô gái tặng phong bì bằng tiền âm phủ. Khi bị cô dâu “bóc phốt”, cô gái này không ngần ngại đáp trả.

Từ trước đến nay, việc mời tình cũ đến đám cưới hay chuyện đi đám cưới người yêu cũ thường gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn. Mới đây, trên Facebook vừa xuất hiện thêm màn “khẩu chiến” giữa cô dâu và bạn gái cũ của chú rể gây bão mạng xã hội.

Theo đó, cặp đôi này mời người yêu cũ của chú rể đến dự. Cô gái vẫn đến, gửi phong bì như bao vị khách khác. Đêm tân hôn, khi mở phong bì, cặp đôi tá hỏa nhìn thấy 2 tờ tiền âm phủ. 

Thấy vậy, cô dâu bèn chụp hình lại “bóc phốt” trên mạng xã hội. Cô người yêu cũ cũng không phải dạng vừa, share lại bài viết của tình địch với giọng điệu hết sức cạnh khóe. Sau đó, bạn bè của 2 cô gái cũng vào cuộc, tranh cãi nảy lửa.

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Cô dâu 'bóc phốt' cô gái đi đám cưới người yêu cũ bằng tiền âm phủ - Ảnh: Facebook

Phía cộng đồng mạng cũng nhanh chóng chia ra làm 2 phe, tranh cãi kịch liệt. Một số người cho rằng, nguyên nhân là do cô dâu, chú rể “cà khịa” cô người yêu cũ trước. Số khác lại cho rằng, việc bạn gái cũ bỏ tiền âm phủ vào phong bì mang điềm xấu, không tốt cho vợ chồng mới cưới. Nếu không thích, cô gái này có thể từ chối đến dự. Mặc dù chưa biết cuộc tranh cãi này sẽ đi về đâu nhưng hiện đây vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội.

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Cô người yêu cũ cũng không phải dạng vừa, chia sẻ lại với giọng điệu hết sức cạnh khóe - Ảnh: Facebook

“Đi thì đi không đi thì thôi, chả việc gì phải thế cả. Gớm cứ tươm tất lượt là, ngon nghẻ mà ăn 1 bữa cỗ. Rồi cầm tay chú rể 1 phát trước mặt mới cho bõ tức lại văn minh hơn không”, M.N bình luận.

“Chả hiểu sao đám cưới lại mời người yêu cũ. Chắc cũng muốn ‘cà khịa' người ta. Bây giờ thì gậy ông đập lưng ông thôi”, một cư dân mạng lên tiếng bênh vực cô người yêu cũ.

“Vẫn phải thừa nhận một điều là phụ nữ họ có những suy nghĩ và hành động vượt ngoài mọi logic và định luật thông thường nên chẳng có gì quá bất ngờ”, một người khác ý kiến.

Clip: Cô gái vừa hát ‘Người phản bội’ vừa khóc như mưa trong đám cưới người yêu cũ

Clip: Cô gái vừa hát ‘Người phản bội’ vừa khóc như mưa trong đám cưới người yêu cũ

Trong đám cưới người yêu cũ, cô gái không chỉ trang điểm lộng lẫy đến dự mà còn thể hiện ca khúc ‘Người phản bội’ để chúc phúc cho cô dâu và chú rể.

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