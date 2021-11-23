Hai vợ chồng đang đi dạo trên đường thì người vợ bất ngờ trở dạ sinh con, vì quá khẩn cấp, anh chồng đã làm ra hành động này khiến tất cả chết lặng.

Quá trình mang thai và sinh con đối với người phụ nữ luôn phải đối mặt với muôn vàn khổ cực, đau đớn và thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng. Tuy nhiên, gánh nặng này sẽ bớt đi vài phần nếu gặp được người chồng thấu hiểu, tâm lý và biết chia sẻ. Mới đây, trên mạng xã hội, cư dân mạng xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh người vợ chuyển dạ sinh con khi đang đi dạo phố cùng chồng. Cụ thể, trong đoạn video ghi lại cảnh 2 vợ chồng đang đi dạo. Lúc này, cô vợ mang bụng bầu lớn bất ngờ đau bụng dữ dội, trở dạ như muốn sinh con, ngồi thụp xuống đường, không đi nỗi nữa.

Người chồng đang đưa vợ đi dạo thì cô vợ bất ngờ trở dạ, đau bụng giữa đường - Ảnh: Cắt từ clip Sự việc diễn ra bất ngờ, anh chồng có vẻ luống cuống nhưng vẫn nhớ lấy điện thoại ra gọi khẩn cấp và liên tục chạy ra cầu cứu những xe ô tô đang lưu thông trên đường để nhờ sự giúp đỡ đưa vợ bầu đến bệnh viện. Tuy nhiên, trong tình huống này, 2 chiếc xe ô tô chạy qua đều né tránh, không dừng lại giúp đỡ. Dù vậy, anh chồng vẫn cố tìm hy vọng, một tay cầm điện thoại, tay còn lại liên tục vẫy nhờ sự trợ giúp.

Khi chiếc xe ô tô màu đen thứ 3 chạy tới gần, anh chồng đã làm một việc gây chú ý, đó là đứng ở phía đầu xe bất ngờ quỳ gối xuống để cầu xin sự giúp đỡ từ tài xế. Lúc này, cô vợ vẫn đau đớn ôm bụng bầu nằm ven đường không thể đứng dậy. Thấy vậy, tài xế ô tô con màu đen đã lập tức dừng lại, lao nhanh đến giúp người chồng khiêng người vợ bầu lên xe, một người đàn ông phía xa cũng chạy đến giúp đỡ. Người chồng quỳ gối trước đầu xe ô tô để xin sự giúp đỡ đưa vợ bầu đến bệnh viện - Ảnh: Cắt từ clip Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, mọi người đều hết lời khen ngợi hành động của anh chồng vì đã gạt bỏ hết tất cả sự tự trọng để quỳ gối cầu xin sự giúp đỡ cho người phụ nữ của mình. Hiện chưa rõ đoạn clip diễn ra vào thời gian nào và ở đâu nhưng hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Mọi người cũng gửi lời chúc bình an đến gia đình, mong người phụ nữ "mẹ tròn, con vuông".

Người vợ trong clip 'chồng bắt gặp không mặc áo trên ô tô bị tát cháy má' lên tiếng nói rõ ngọn ngành sự việc? Chị H. cho biết, chính chồng chị là người chửi, đánh và xé rách quần áo của chị, không phải chị bị đánh do chồng bắt gặp trong hoàn cảnh không có quần áo như một số thông tin đăng tải trên mạng xã hội...

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