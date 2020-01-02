Đang đi bộ vào bưu điện xã lãnh lương hưu, cụ ông 65 tuổi bị phượt thủ tông tử vong

Xã hội 02/01/2020 18:26

Phượt thủ chạy motor tông vào cụ ông 65 tuổi đang đi bộ sang đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn thương tâm đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Chiều 2/1, tại thôn Kty 3 (xã Chư Kbô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một cụ ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, một phượt thủ (chưa rõ danh tính) điều khiển xe motor phân khối lớn lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, theo hướng hướng Nam - Bắc.

Khi đến địa phận thôn Kty 3, xe motor bất ngờ tông vào cụ ông khoảng 65 tuổi (trú xã Chư Kbô) đang đi bộ qua đường để vào bưu điện xã lãnh lương hưu.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: FB
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Phượt thủ chạy motor tông tử vong cụ ông 65 tuổi - Ảnh: FB

Cú va chạm khiến nạn nhân bị kéo lê hàng chục mét và tử vong tại chỗ. Theo các nhân chứng, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, phượt thủ chạy xe motor tốc độ cao, khi nhìn thấy cụ ông đang đi bộ trên đường thì không kịp tránh nên tông phải nạn nhân. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Nghệ An cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến đôi vợ chồng thương vong.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 14/12, xe khách giường nằm biển số Nghệ An lưu thông trên quốc lộ 7A, hướng từ huyện Đô Lương đi Anh Sơn. Khi đi đến địa phận xã Lĩnh sơn (huyện Anh Sơn), tài xế xe khách lấn làn, đâm trúng xe máy do anh Trần Văn Minh (22 tuổi, trú xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn) chở vợ là chị Lê Thị Ngọc Ánh.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị cuốn vào gầm, anh Minh tử vong tại chỗ còn chị Ánh nguy kịch, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

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Đôi vợ chồng đi mua quà sinh nhật cho con trai thì gặp tai nạn thương tâm - Ảnh: Zing

Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm, hư hỏng nặng, xe khách lấn sang phần đường đối diện. Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô giường nằm đang trên đường đi đón khách.

Một số người dân cho biết, anh Minh đang chở vợ trên đường đi mua đồ về để tổ chức sinh nhật cho con trai thì xảy ra tai nạn giao thông. 

Nhận tin báo, Công an huyện Anh Sơn nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trên đường đi mua quà sinh nhật cho con trai, đôi vợ chồng bị xe khách tông thương vong

Trên đường đi mua quà sinh nhật cho con trai, đôi vợ chồng bị xe khách tông thương vong

Tai nạn thương tâm xảy ra khi xe khách lấn làn đâm vào xe máy chạy ngược chiều khiến người chồng tử vong tại chỗ còn người vợ nguy kịch.

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Từ khóa:   Đắk Lắk tai nạn giao thông tai nạn chết người

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