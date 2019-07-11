Đang chơi trước nhà với chị, bé 22 tháng tuổi bất ngờ bị chó hàng xóm cắn tử vong

Xã hội 11/07/2019 15:45

Vụ bé 22 tháng tuổi bị chó cắn tử vong ở Nghệ An thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trước đó cũng đã xảy ra không ít trường hợp chó cắn chết người.

Mới đây tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ bé 22 tháng tuổi bị chó cắn tử vong khiến nhiều người xót xa. 

Ông Phạm Đình Chương, Trưởng công an xã Nghi Diên đã xác nhận trường hợp chó sổng chuồng cắn chết một bé gái.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 10/7, cháu N. (22 tháng tuổi, trú tại xã Nghi Diên) đang chơi cùng chị gái 10 tuổi ở trước nhà thì bất ngờ bị một con chó của nhà hàng xóm xông vào cắn. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng can thiệp, đưa cháu bé vào Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Theo bác sĩ, bé N. có nhiều vết cắn sâu ở vùng mạn sườn làm thủng ruột, tổn thương ở tim gây tràn dịch. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bé N. đã tử vong không lâu sau đó.

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Bé 22 tháng tuổi bị chó cắn tử vong khiến nhiều người xót xa - Ảnh: NLĐ 

Cách đây không lâu, tại xã Trung Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) cũng xảy ra vụ chó cắn chết người khiến dư luận xôn xao. 

Theo điều tra, ngày 6/2/2019 (tức mùng 2 Tết Kỷ Hợi), anh Bùi Văn T. (32 tuổi, ngụ xã Trung Sơn) bị chó nhà nuôi cắn vào tay dẫn tới chảy máu. Sau đó con chó tiếp tục cắn vợ và hai con của anh T. 

Người đàn ông bắt con chó để xích lại thì bị cắn thêm lần nữa. Anh T. dùng dao chém chết con chó rồi mang đi chôn. Cả gia đình bị chó cắn đã chủ quan nên không xử lý vết thương và không đi tiêm vắc xin kháng dại.

Đến ngày 31/3, anh T. được người nhà đưa đến Trung tâm y tế huyện trong tình trạng bị nấc, khó thở, sợ nước, sợ tiếng động và ánh sáng, tinh thần hoảng loạn, thở yếu ớt...

Sau ít giờ điều trị, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh rồi Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Do điều trị không có kết quả, anh T. bị bệnh viện trả về và tử vong vào ngày 2/4.

Ngay hôm sau, con trai anh T. cũng tử vong tại nhà thầy lang ở Sơn Tây (Hà Nội) vì bệnh dại giống cha.

Trước đó ngày 1/4, vợ và con gái anh T. đã đi tiêm phòng dại. Tuy nhiên do con trai anh đang bị sốt cao nên không thể tiêm. Ông Bùi Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết bà Bùi Thị B. (mẹ anh T.) tuy không bị chó cắn nhưng cũng mắc bệnh dại do lúc giết chó để máu dính vào vết thương hở.

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Từ khóa:   chó cắn chết người

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