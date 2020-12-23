Đắk Lắk: Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể không nguyên vẹn trôi trên sông

Xã hội 23/12/2020 14:22

Trong lúc đi câu cá, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể không nguyên vẹn trôi trên sông. Sau đó, mọi người đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Trao đổi với báo chí, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông bị mất nhiều bộ phận trên cơ thể.

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Người dân Đắk Lắk bàng hoàng phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên sông - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, chiều 22/12, một số người dân đang chèo thuyền câu cá trên sông Sêrêpốk (đoạn qua thôn 5, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thì phát hiện thi thể không nguyên vẹn trôi trên sông. Ngay sau đó, người dân đã tìm cách đưa thi thể vào bờ rồi trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

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Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân là một người đàn ông, chưa rõ lai lịch. Tại thời điểm được phát hiện, nạn nhân không mặc quần áo, bị mất nhiều bộ phận trên cơ thể, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc.

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