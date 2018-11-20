Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 18/11, một nhóm học sinh trường THCS Khai Lạng sau khi đi tập văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam đã rủ nhau xuống sông Lam tắm.

Hôm nay (20/11), lãnh đạo UBND xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 học sinh tử vong khi tắm sông .

Tuy nhiên, 3 học sinh gồm Nguyễn Văn Giáp (trú tại thôn 5), Nguyễn Văn Thắng (trú tại thôn 6) và Trần Duy Đức (trú tại thôn 8) cùng ở xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn đã bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo, người dân cùng với chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm 3 em học sinh. Sau đó không lâu thi thể hai em Giáp và Thắng đã được tìm thấy, bàn giao về cho gia đình tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương.

Riêng em Đức, sau 2 ngày tích cực tìm kiếm, cuối cùng cơ quan chức năng cũng tìm được thi thể em vào lúc 4 giờ sáng nay (20/11).

Mẹ em Giáp đau đớn trước cái chết của con - Ảnh: Tổ Quốc

Trưa 14/8/2018, Nguyễn Thị Nhi (17 tuổi) cùng em gái ruột Nguyễn Hoàng Hương Giang (11 tuổi, trú xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đi làm đồng về. Do nắng nóng, oi bức nên cả hai rủ nhau xuống hồ Thượng Tuy ở xã Cẩm Thịnh, cách nhà khoảng 2 km tắm mát.

Thấy cảnh đẹp, Giang lội ra giữa hồ để chị gái chụp ảnh nhưng không may bị trượt chân xuống lạch nước sâu. Nhi sau đó nhảy xuống cứu, không may cả hai chị em đều không biết bơi đã bị đuối nước tử vong.

Mãi không thấy hai con về nhà ăn cơm, gia đình đã tổ chức tìm kiếm thì phát hiện xe đạp điện cùng một số đồ dùng cá nhân của hai chị em trên bờ nên hô hoán người dân địa phương giúp đỡ.

Sau gần một ngày huy động thuyền chài tìm kiếm, thi thể hai nạn nhân mới được tìm thấy.

Theo chính quyền xã, gia đình hai nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Một năm trước, người anh trai đi làm thuê trong miền Nam cũng bị tai nạn tử vong.