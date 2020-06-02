Đà Nẵng: Con trai 6 tuổi tử vong, mẹ nguy kịch sau khi bị cuốn vào gầm container

Xã hội 02/06/2020 15:40

Vụ tai nạn thương tâm khiến bé trai 6 tuổi tử vong, người mẹ bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Vào khoảng 8 giờ sáng nay (2/6), tại Đà Nẵng xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con thương vong. Cụ thể, vào thời điểm trên, container mang biển số 43C - 114… do tài xế Võ Trường Thành (sinh năm 1975, trú tại Đà Nẵng) điều khiển lưu thông trên đường Ngũ Hành Sơn, theo hướng cảng Tiên Sa về hướng Quảng Nam.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến bé trai 6 tuổi tử vong - Ảnh: Internet

Khi chạy đến nút giao thông phía Đông cầu Tiên Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), xe vào đường gom bên phải để rẽ lên cầu Tiên Sơn thì va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển. Vào thời điểm trên, người phụ nữ này chở theo con trai 6 tuổi.

Vụ tai nạn giao thông khiến chiếc xe máy bị cuốn vào gầm container, kéo lê hàng chục mét. Hậu quả khiến bé trai 6 tuổi tử vong tại chỗ. Trong khi đó, người mẹ bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

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Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tổ quốc, khu vực xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này có đường gom song song cho xe ô tô và các loại xe máy. Vị trí xảy ra tai nạn thuộc làn rẽ phải vào đường gom dành cho ô tô. Ngay khi nhận được thông tin từ người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bé trai một tuổi ngã vào gầm xe bán tải tử vong ở Hà Nội

Cách đây không lâu, tại Hà Nội cũng vừa xảy ra vụ tai nạn đau lòng khiến một bé trai tử vong. Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 18/5, ông Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1963, phường Vĩnh Tuy) đi xe đạp điện chở theo cháu là N.M.N.A (sinh năm 2019) lưu thông theo hướng Minh Khai đi cầu Mai Động. Khi đến khu vực trên, xe đạp điện xảy ra va chạm với xe bán tải.

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Người dân bàng hoàng khi chứng kiến cảnh bé trai 1 tuổi gặp tai nạn tử vong - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn khiến 2 ông cháu ngã ra đường, bé A. bị văng vào gầm ô tô, bị cán tử vong. Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để giải quyết vụ việc.

Mẹ và vợ sắp cưới khóc ngất bên thi thể chàng trai chết thảm sau khi va chạm với xe bồn

Mẹ và vợ sắp cưới khóc ngất bên thi thể chàng trai chết thảm sau khi va chạm với xe bồn

Đến hiện trường thấy người thân chết thảm dưới bánh xe bồn, mẹ và bạn gái nạn nhân không kìm được xúc động khi chỉ còn ít giờ nữa là anh về quê bàn chuyện đám cưới.

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Từ khóa:   Đà Nẵng tai nạn giao thông tai nạn đau lòng

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