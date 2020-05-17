Hoàn cảnh đáng thương của bé gái 2 tuổi đang ngồi trong nhà thì bị bánh xe tải lăn từ con dốc đè trúng, chấn thương sọ não

Đang ngồi trong nhà ăn cơm, bé gái gặp tai nạn thương tâm dẫn đến chấn thương sọ não. Tại địa phương, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng không ngừng chia sẻ thông tin về vụ tai nạn thương tâm của một bé gái 2 tuổi tại Quảng Nam. Trao đổi với báo chí, Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn hy hữu khiến 2 bà cháu bị thương. Nạn nhân trong vụ tai nạn này là bà Hồ Thị Thu Nga (sinh năm 1967) và cháu ngoại tên Nguyễn Thị Mai Khiến (sinh năm 2018, cùng trú tại thôn 3, xã Trà Mai).

Bé gái 2 tuổi bị chấn thương sọ não sau tai nạn thương tâm - Ảnh: FB Theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 18 giờ ngày 15/5, anh N.P.A (sinh năm 1994, ngụ xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe tải đi xuống dốc tại khu vực thôn 3. Lúc này, bánh trước của xe bỗng dưng bị văng ra ngoài. Sau khi lăn khoảng 100m với tốc độ cao, bánh xe này lao đè lên căn nhà gỗ. Lúc này, bà Nga và bé Khiến đang ngồi ăn cơm thì bị đè trúng. Hiện trường vụ tai nạn hy hữu - Ảnh: FB Sau tai nạn, bà Nga may mắn bị thương nhẹ còn bé Khiến bị chấn thương sọ não, nứt sọ. Ngay sau đó, cả hai nạn nhân đều đã được đưa vào Trung tâm y tế huyện Trà My cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên bé gái 2 tuổi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để điều trị.

Được biết, tại địa phương gia đình bé Khiến có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bé bị bệnh bít tai từ nhỏ nên thính giác không được bình thường như các bạn. Cách đây chỉ hơn 1 tháng, căn nhà của bố mẹ em bất ngờ bị cháy rụi. Vì chưa có tiền làm lại nhà nên bé được gửi đến ở với bà ngoại, chưa được bao lâu thì gặp nạn. Bé Khiến bị tật ở tai từ nhỏ - Ảnh: Internet Được biết, khu vực xảy ra sự việc là đồi núi, chỉ có duy nhất ngôi nhà của bà Nga. Xung quanh có nhiều cây cối nhưng vào ngày xảy ra vụ tai nạn, bánh xe tải chỉ tông ngã 1 cây cau rồi lăn đến trúng ngay chỗ 2 bà cháu đang ngồi ăn.

Manh mối vụ bí thư xã giết cháu vợ: Từ vụ cháy xe khó tin tới tin nhắn báo tai nạn từ số lạ Trước khi gây án, bị can đã lên kế hoạch cẩn thận, từ việc chở xe máy tới gửi gần hiện trường vài hôm, hòng chạy thoát thân ngay sau khi gây án, tới việc mua sim điện thoại mới để dặn dò con trai chăm sóc gia đình.

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