Nghi phạm giết người phụ nữ bán nước ở phố Hoàng Hoa Thám (phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) là Hoàng Ngọc Chiến (sinh năm 1985).

Theo thông tin từ Infornet/Vietnamnet, vào chiều ngày 25/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm giết người phụ nữ bán nước ở phố Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Nghi phạm bị bắt là Hoàng Ngọc Chiến (37 tuổi, trú phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội). Nạn nhân bị đâm tử vong được xác định là bà H. (52 tuổi).

Nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào khoảng 11h50 ngày 25/11, tại khu vực số nhà 406, phố Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ đã xảy ra vụ án mạng. Người dân trong khu vực cho biết, bà H. đang ngồi bán nước tại vỉa hè trước cửa nhà số 406 Hoàng Hoa Thám thì bị 1 đối tượng dùng dao bầu (loại chọc tiết lợn) đâm vào vùng cổ khiến bà H. gục tại chỗ. Đối tượng gây án xong liền bỏ chạy. Để cứu bà H. nhiều người quanh đó đã lấy xe cáng (loại chở bệnh nhân) đẩy nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Infornet/Vietnamnet

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Tây Hồ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hà Nội đã có mặt bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại, các lực lượng chức năng Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

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