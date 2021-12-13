Cướp xe hy hữu tại Hà Nội: Chạy thử xe rồi đi luôn, chủ xe treo thường truy tìm vẫn không thấy “tăm hơi”

Xã hội 13/12/2021 19:32

Vụ cướp xe trắng trợn tại Hà Nội sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc, lên án.

Theo thông tin được Thanh niên đăng tải, do không còn nhu cầu sử dụng nên anh Nguyễn Văn V (ngụ thôn Bầu, xã Kim Chung, H.Đông Anh, Hà Nội) đã lên mạng rao bán chiếc xe ô tô Ford EcoSport màu đỏ mang biển số 30A-617.65 với giá 400 triệu đồng. Khi có người liên lạc mua xe, anh V đã đồng ý dành một buổi hẹn cho người đàn ông xem xe.

Cướp xe hy hữu tại Hà Nội: Chạy thử xe rồi đi luôn, chủ xe treo thường truy tìm vẫn không thấy “tăm hơi” - Ảnh 1

Cướp xe hy hữu tại Hà Nội: Chạy thử xe rồi đi luôn, chủ xe treo thường truy tìm vẫn không thấy “tăm hơi” - Ảnh 2

Khoảng 14 giờ 30 chiều 2.12, người đàn ông muốn mua xe (mặc quần áo đen) đến nhà anh V bằng một chiếc xe ô tô do một tài xế chở đến. Khi để người đàn ông lái thử xe, anh V ngồi cùng bên ghế phụ và không thấy điều gì bất thường. Tuy nhiên, sau khi xe dừng đỗ trước cửa nhà, anh Vinh xuống xe rồi ra ngoài, còn người đàn ông vẫn lần mò bên trong xe ô tô rồi bất ngờ phóng xe ô tô đi.

Cướp xe hy hữu tại Hà Nội: Chạy thử xe rồi đi luôn, chủ xe treo thường truy tìm vẫn không thấy “tăm hơi” - Ảnh 3

Chủ xe tận mắt nhìn chiếc xe của mình bị lái đi mà không biết gì.

 Tuy nhiên anh V không để ý mà khá bình thản đứng nói chuyện với tài xế đưa người đàn ông này đến vì nghĩ đây là người nhà: “Tôi cứ mải nói với người tài xế vì nghĩ là anh ấy là người nhà của người muốn mua xe ô tô. Sau 5 phút không thấy người kia lái xe quay lại, tôi quay sang hỏi tài xế thì mới vỡ lẽ rằng anh ấy chỉ là tài xế taxi” - anh V kể lại.

Cướp xe hy hữu tại Hà Nội: Chạy thử xe rồi đi luôn, chủ xe treo thường truy tìm vẫn không thấy “tăm hơi” - Ảnh 4

Dù treo mức thưởng 100 triệu đồng và thường xuyên đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người truy tìm đối tượng nhưng 2 tuần qua anh V vẫn không thể tìm thấy “tăm hơi” của đối tượng trên.

Anh V. sau đó cũng đã gửi đơn trình báo đến Công an huyện Đông Anh. Công an H.Đông Anh xác nhận đã nhận được đơn trình báo về sự việc hy hữu nêu trên và đã cử lực lượng xác minh.

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