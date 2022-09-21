Cuồng yêu, nghiện 'chuyện ấy', nữ sinh viên năm hai nhập viện

Theo thông tin từ báo Dân Trí, với nhu cầu tình dục quá cao, trong nhiều năm qua, nữ sinh viên năm 2 tại Hà Nội thường xuyên tìm bạn tình để thỏa mãn.

Theo TS Hương, gần như ngày nào bệnh nhân cũng có nhu cầu làm chuyện ấy. Thậm chí, có ngày bệnh nhân quan hệ 3 - 5 lần vẫn không cảm thấy đủ. Chính bệnh nhân cũng cảm thấy sợ hãi với ham muốn của mình.

Đây là một trường hợp được TS Phạm Thị Thanh Hương - Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận điều trị.

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân chủ động đòi hỏi bạn tình để quan hệ. Tuy nhiên, vẫn không chàng trai nào đáp ứng được nhu cầu quá cao của cô, đồng thời họ cũng có cái nhìn thiếu thiện cảm về bạn gái của mình. Do đó, các mối quan hệ của bệnh nhân đều không bền, cô liên tục thay đổi bạn tình.

Không dừng lại ở đó, việc nhu cầu tình dục quá cao ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập và cuộc sống của cô gái trẻ này.

Đáng chú ý, khai thác sâu tiền sử, bệnh nhân chia sẻ rằng, thời thơ ấu từng bị người quen lạm dụng tình dục. Việc này ban đầu khiến cô cảm thấy ghê sợ nhưng rồi lại dần nảy sinh những tò mò về tình dục.

Nguồn tin từ báo Infoner cũng cho biết, theo TS Hương, cuồng dâm không phải là vấn đề về đạo đức mà nó được xem là bệnh lý. Nữ sinh viên này phải điều trị kéo dài suốt 6 tháng. Hiện bản thân cô ít nghĩ về tình dục hơn trước, cần thời gian rất dài để cô gái thay đổi.

Theo TS . BS Nguyễn Thị Phương Mai – Phó Trưởng phòng điều trị các rối loạn stress và Sức khoẻ tình dục – Viện Sức khoẻ tâm thần, cho rằng những người bị nghiện tình dục có nhiều nguyên nhân khác nhau. Các nghiên cứu chỉ ra rằng dopamine và serotonin được coi là đóng vai trò trung tâm trong sinh bệnh học của các rối loạn giải tỏa bản năng tình dục, loạn dục, cuồng dâm.

TS.BS Nguyễn Thị Phương Mai - Phòng Điều trị Rối loạn liên quan Stress và Sức khỏe Tình dục. (Ảnh: báo Dân Trí)

Ngoài ra, cũng do các hormone. Ở bệnh nhân cuồng dâm, nồng độ LH tăng cao đáng kể khi đáp ứng với GnRH, trong khi đó nồng độ nền của LH và testosterone không thay đổi. Điều này gợi ý sự rối loạn của trục hạ đồi - tuyến yên- sinh dục.

Có những yếu tố sinh học khác liên quan đến cuồng dâm như những thay đổi trong thời kỳ tiền kinh nguyệt và việc tiếp xúc với các hormone gây hưng phấn trong thời thơ ấu hoặc trong tử cung.

Cần sớm điều trị khi bị "nghiện sex"

Người nghiện tình dục cũng ý thức được hành vi của mình nên có thể bị lo lắng, stress, mất ngủ và mắc thêm nhiều rối loạn tâm thần khác...

Thậm chí, bởi ham muốn quá cuồng loạn mà có những lời nói và hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật như quấy rối tình dục, lạm dụng tình dục, cưỡng bức...

Cuồng dâm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như cuộc sống của người bệnh.

Do đó, theo các chuyên gia nếu có các dấu hiệu nghi ngờ như ham muốn tình dục nhiều, kích thích tình dục, thủ dâm nhiều…người dân nên đi khám sớm để được chẩn đoán và được điều trị đúng.