Diễn biên MỚI vụ hoa hậu Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ gần 2 tỉ đồng của nhân tình

Xã hội 21/09/2022 14:56

Trước khi bị bắt, Kỳ Anh từng được biết tới khi đăng quang cuộc thi Miss Vietnam Continents 2018 diễn ra tại Mỹ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 21/9, TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Lã Thị Anh (tức Lã Kỳ Anh). Trước khi bị bắt vì trộm đồng hồ Rolex trị giá gần 2 tỉ đồng, Lã Kỳ Anh từng được biết đến với danh xưng Miss Vietnam Continents 2018 diễn ra tại Mỹ.

Lã Kỳ Anh bị truy tố theo khoản 4, điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 12 - 20 năm tù.

Theo TAND TP.HCM, do cần làm rõ một số vấn đề nên trả hồ sơ cho Viện KSND TP.HCM điều tra bổ sung.

Diễn biên MỚI vụ hoa hậu Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ gần 2 tỉ đồng của nhân tình - Ảnh 1
Lã Kỳ Anh và tang vật vụ án. Ảnh: Zing

Trước đó, thông tin từ Zing cho biết, theo cáo trạng, tháng 7/2021, Lã Thị Anh (32 tuổi, còn gọi hoa hậu Kỳ Anh) quen biết với anh N.M.T. và thường ngủ lại nhà anh T. ở phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM.

Trong thời gian quen nhau, Kỳ Anh được anh T. cho xem bộ sưu tập đồng hồ đắt tiền, trong đó có chiếc Rolex Daytona Platinum trị giá 80.000-90.000 USD.

Lợi dụng lúc anh T. ngủ say, Kỳ Anh chụp hình chiếc đồng hồ, sau đó gửi hình cho Tô Văn Toàn (ngụ quận Phú Nhuận) nhờ làm giả chiếc tương tự với tổng chi phí gần 15 triệu đồng. Khoảng 2 tuần sau, Kỳ Anh nhận được hàng.

Ngày 11/9/2021, Kỳ Anh được anh T. rủ qua nhà chơi. Rạng sáng hôm sau, bị can lợi dụng lúc bạn trai ngủ say đã tráo chiếc đồng hồ giả lấy chiếc đồng hồ thật.

Ngày 13/9/2021, Kỳ Anh nhờ anh Toàn cầm chiếc đồng hồ trên với giá một tỷ đồng và nhờ người này đem đồng hồ đi bảo dưỡng, đánh bóng giùm. Khi Toàn hỏi về nguồn gốc chiếc đồng hồ, thì Kỳ Anh trả lời giấy tờ để bên Mỹ, sẽ đưa sau.

Hai ngày sau, anh T. kiểm tra phát hiện chiếc đồng hồ bị tráo nên trình báo Công an quận 3. Cảnh sát vào cuộc điều tra bắt giữ Kỳ Anh, thu hồi tang vật.

Theo định giá, chiếc đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum có giá gần 2 tỷ đồng.

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