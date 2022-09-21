Bungalow Đà Lạt có gì đặc biệt để thu hút hàng triệu du khách?

Xã hội 21/09/2022 15:40

Bungalow chủ yếu xuất hiện ở các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp có thế mạnh về diện tích. Vậy thực tế thì Bungalow Đà Lạt là gì? Có gì đặc biệt tại Bungalow mà du khách lại ưu ái lựa chọn như vậy?

Bên các các lựa chọn khi đi du lịch Đà Lạt là khách sạn, nhà nghỉ quá phổ biến hiện nay. Thì Bungalow Đà Lạt sẽ là sự lựa chọn mới ngày càng được nhiều du khách chú ý hơn. Bungalow chủ yếu xuất hiện ở các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp có thế mạnh về diện tích. Vậy thực tế thì Bungalow Đà Lạt là gì? Có gì đặc biệt tại Bungalow mà du khách lại ưu ái lựa chọn như vậy? Từng khía cạnh được đề cập trong bài viết tại dalatcamping.net sẽ giải đáp thắc mắc cho câu hỏi trên.

Thế nào là Bungalow?

Bungalow thực chất được biết đến là kiểu nhà một tầng có nguồn gốc bắt nguồn từ Ấn Độ. Nó đã xuất hiện từ thế kỷ XVII. Các Bungalow thường có thiết kế nằm riêng biệt không dựa trên mô hình nhất định. Mục đích nhằm mang lại những không gian riêng tư với diện tích nhỏ mà kết cấu rất đơn giản. Ban đầu, kiểu thiết kế này được xây dựng chủ yếu  phục vụ làm nơi cư trú của các thủy thủ đến từ Anh. Sau này, Bungalow dần dần phát triển hơn và trở thành loại nhà dành cho tầng lớp lao động bình dương với gia đình 1 thế hệ tại Ấn Độ.

Sau này nhờ sự tiếp thu tinh hoa, văn hóa từ nước ngoài để mang về phát triển tại Việt Nam. Vì vậy mà Bungalow dần dần phổ biến mạnh mẽ tại nhiều quốc gia châu Á, châu Phi. Ngày nay, kinh doanh khách sạn thì Bungalow Đà Lạt cũng đã và đang trở thành điểm nhấn đặc trưng. Nó tạo nên sự mới mẻ nhất định thu hút du khách lựa chọn để lưu trú du lịch qua đêm.

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Thế nào là Bungalow Đà Lạt?

Bungalow Đà Lạt có gì đặc biệt thu hút mọi người?

Câu hỏi khiến người thắc mắc chính là vì sao Bungalow Đà Lạt lại thu hút nhiều người? Một hình thức lưu trú mới nổi như Bungalow nhưng đã chiếm vị trí nhất định trong quyết định của các du khách. Lý do chính bắt nguồn từ các điểm đặc biệt chỉ có Bungalow mới mang đến cho du khách.

Xuất hiện tập trung tại địa điểm du lịch lớn

Kiểu nhà Bungalow chỉ vừa mới xuất hiện và nổi tiếng từ 5-6 năm trở lại đây. Hiện nay nó được xây dựng rất nhiều trong những khu nghỉ dưỡng, resort cao cấp từ 4-5 sao trở lên. Bungalow Đà Lạt sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội để du khách yêu thích lựa chọn điển hình:

  • Dễ dàng áp dụng, không quá cầu kỳ trong sắp xếp.
  • Quy trình xây dựng, thi công nhanh gọn
  • Mang về hiệu quả kinh doanh cao với lợi nhuận cao nhất cho đơn vị.
  • Tạo nên không gian lưu trú mới vô cùng độc đáo và mới lạ được cực kỳ yêu chuộng.

Vì vậy mà việc Bungalow được nhiều chủ đầu tư lựa chọn trong thời gian gần đây là điều hiển nhiên. Thường thì các Bungalow Đà Lạt có yêu cầu về diện tích mặt bằng rộng và thoáng. Đó là lý do vì sao kiểu nhà Bungalow không phù hợp nếu xây dựng ở khu đô thị chật hẹp.

Trước đây khi Bungalow có mặt tại Việt Nam thì chỉ tập trung thi công ở khu nghỉ dưỡng ven biển. Song, ngày này với sự phát triển vô cùng rộng rãi về loại hình nghỉ dưỡng trên cả nước. Do đó mà Bungalow dần dần lan tỏa đến nhiều địa phương du lịch khác với Bungalow Đà Lạt.

Thi công, xây dựng từ chất liệu truyền thống

Bungalow với yêu cầu về diện tích lớn hay nhỏ phụ thuộc vào chủ đầu tư, số lượng khách, … Từ đó mà chủ đầu tư sẽ có định hướng phục vụ đối tượng là khách đơn, nhóm du khách, khách đôi, … Song, một điều chắc chắn diện tích sẽ không quá 150m2. Vì vậy mà các chủ đầu tư muốn giảm thiểu kinh phí xây dựng đều lựa chọn xây dựng từ vật liệu truyền thống.

Một số chất liệu truyền thống điển hình có thể kể đến là tre, nứa, gỗ, lá cọ, … Tất cả các gợi ý trên đều là vật liệu dễ tìm kiếm đối chủ đầu tư xây dựng. Điều đặc biệt là mức giá thành rẻ giúp giảm phần lớn chi phí thi công. Một lý do khác quan trọng không kém chính là sự thân thiện với thiên nhiên. Nó tạo nên cảm giác thoải mái mà thư thái cho du khách khi lưu trú tại Đà Lạt.

Đầy đủ tiện nghi mà đơn giản, gần gũi

Tại những khu nghỉ dưỡng, resort cao cấp hiện nay khi xuất hiện Bungalow Đà Lạt với mô hình thu nhỏ, đẹp mà độc đáo. Nó mang đến cảm giác gần gũi và thư thái để hòa mình với thiên nhiên, quang cảnh xanh ngát. Đồng thời Bungalow cũng mang đến sự đầy đủ trong tiện nghi, hiện đại nhất. Tất cả các Bungalow đều được thiết kế thông thoáng dễ dàng quan sát quang cảnh đẹp nhất mà vẫn đảm bảo tiện nghi ở khu vực phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, …

Bungalow Đà Lạt có gì đặc biệt để thu hút hàng triệu du khách? - Ảnh 2

Bungalow Đà Lạt có gì đặc biệt thu hút mọi người?

Làm thế nào để lựa chọn Bungalow Đà Lạt chất lượng nhất?

Bên cạnh các chia sẻ trên thì người đọc đã phần nào hiểu thêm về loại hình lưu trú Bungalow. Vấn đề mà nhiều người thắc mắc chính là làm thế nào để lựa chọn Bungalow chất lượng?

Đơn vị cung cấp Bungalow uy tín

Trước tiên là bạn nên tham khảo từ những địa chỉ cung cấp loại hình lưu trú này có uy tín. Các đơn vị có tuổi đời với nhiều năm kinh nghiệm chắc chắn sẽ đảm bảo được chất lượng cần có. Đó mà điều rất quan trọng dành cho doanh nghiệp muốn kinh doanh trong ngành dịch vụ. Hiện nay việc tiếp cận thông tin qua mạng xã hội dễ dàng hơn.

Điển hình là dalatcamping.net với tổ chức chuyên tổ chức đa dạng nhiều hoạt động cắm trại giải trí hàng đầu hiện nay. Vì vậy mà việc tìm kiếm địa chỉ cung cấp loại hình Bungalow Đà Lạt không hề khó.

Địa điểm có không khí thoáng đãng

Đồng thời, du khách nên cân nhắc lựa chọn nghỉ dưỡng ở khu vực với không khí trong lành. Bungalow chỉ phù hợp đối với khu nghỉ dưỡng có diện tích đất đủ lớn và số lượng cây xanh bao phủ đủ nhiều. Khi đó du khách mới cảm nhận được giá trị về tinh thần mà Bungalow mang lại.

Tham khảo các bảng giá phù hợp với kinh phí

Hơn thế nữa, du khách muốn có trải nghiệm về mức giá tốt nhất thì cần tham khảo nhiều mức giá. Đối với mỗi khu nghỉ dưỡng khác nhau sẽ có bảng giá về Bungalow khác biệt. Vì vậy mà bạn nên cân nhắc tham khảo bảng giá để có trải nghiệm tốt hơn.

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Làm thế nào để lựa chọn Bungalow Đà Lạt chất lượng nhất?

Trên đây là toàn bộ những nội dung được bài viết đề cập xoay quanh chủ đề Bungalow Đà Lạt. Nhanh tay truy cập theo địa chỉ website dalatcamping.net để tìm hiểu thêm nhiều điều thú vị khác nào.

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