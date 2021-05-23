'Cười ra nước mắt' trước những lần cây ra trái 'thách thức' gia chủ: Đố anh hái được em!

Xã hội 23/05/2021 18:23

"Cười ra nước mắt" trước những lần cây ra trái không theo ý chủ, người trồng cây xử lý thế nào với những cây thế này đây?

Sau nhiều ngày chăm sóc "tận tình", người trồng cây luôn mong chờ thu hoạch được "trái ngọt" nhưng những tình huống cây trái phát triển "éo le" thế này khiến gia chủ "bất lực". Đôi khi do vị trí trồng, điều kiện tự nhiên, tác động không mong muốn,… mà những loại cây trái sau đây rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Cách xử lý duy nhất có lẽ là… "đốn" luôn cả cây quá!

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Cây thanh long cao to chỉ ra mỗi 1 trái mà trái này lại nằm chót vót trên đọt trong thế khó 'ngay đường dây điện' - Ảnh: Internet 
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Bố người yêu nhờ hái hộ trái đu đủ ngoài vườn, cô gái nhìn thôi đã 'khóc oà', liền phải lên mạng kêu cứu - Ảnh: Internet 
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Cả trái bí cũng muốn thách thức gia chủ 'đố anh bắt được em' - Ảnh: Internet 
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Nhìn xa quả dưa hấu cứ như con rắn cuộn tròn thế này, ai mà dám lại hái chứ - Ảnh: Internet 
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Cả vườn rộng lớn thế kia lại 'chen chúc' qua hàng rào nhỏ xíu - Ảnh: Internet 
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Bao nhiêu công sức vun trồng của gia chủ mà những trái bơ nõn nà lại 'nương nhờ' bên nhà hàng xóm - Ảnh: Internet 
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'Trêu' gia chủ pha này thật 'gắt', muốn ăn trái dưa mà sao khó quá đi - Ảnh: Internet 

Sau bao công sức trồng trọt, chăm sóc mà ra quả thế kia thì gia chủ muốn thu hoạch cũng là cả một quá trình đúng không mọi người? Thôi thì cái gì khó quá cho qua, chứ không chắc chỉ còn cách bứng luôn cả cây, cả cành để hái trái quá!

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Với những người yêu thích trồng cây, chắc chắn sẽ vô cùng ganh tị với chủ nhân của quả đu đủ này.

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