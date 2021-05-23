'Cười ra nước mắt' trước những lần cây ra trái 'thách thức' gia chủ: Đố anh hái được em!

"Cười ra nước mắt" trước những lần cây ra trái không theo ý chủ, người trồng cây xử lý thế nào với những cây thế này đây?
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Sau nhiều ngày chăm sóc "tận tình", người trồng cây luôn mong chờ thu hoạch được "trái ngọt" nhưng những tình huống cây trái phát triển "éo le" thế này khiến gia chủ "bất lực". Đôi khi do vị trí trồng, điều kiện tự nhiên, tác động không mong muốn,… mà những loại cây trái sau đây rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Cách xử lý duy nhất có lẽ là… "đốn" luôn cả cây quá!
Sau bao công sức trồng trọt, chăm sóc mà ra quả thế kia thì gia chủ muốn thu hoạch cũng là cả một quá trình đúng không mọi người? Thôi thì cái gì khó quá cho qua, chứ không chắc chỉ còn cách bứng luôn cả cây, cả cành để hái trái quá!