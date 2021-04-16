Kỳ lạ nhất trần đời: Quả đu đủ hình gà luộc ngẩng cao đầu, 'siêu thần thái' có một không hai

Với những người yêu thích trồng cây, chắc chắn sẽ vô cùng ganh tị với chủ nhân của quả đu đủ này.
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Quả đu đủ này được chủ nhân trưng lên bàn thờ với hình dáng uốn lượn kỳ lạ vừa đủ thành hình một con gà luộc. Nhiều người còn mỹ miều hơn khi ví quả đu đủ này như một con thiên nga hoặc một chú vịt dễ thương. Đây có thể là quả đu đủ kỳ lạ nhất trần đời, độc nhất vô nhị, chẳng biết cơ duyên gì mà xuất hiện chiều lòng người trồng cây như thế này.
Nhiều bình luận của cộng đồng mạng cũng đã bày tỏ sự bất ngờ khi được nhìn thấy quả đu đủ này. Họ còn cho rằng đây là điềm may mắn dành cho chủ nhà và nên để quả đu đủ này lâu hơn trên bàn thờ để có thêm nhiều lộc lá hơn.
"Phúc lắm đấy, nhìn thích thật, quả ra tròn như được nắn ấy", tài khoản B.K bình luận.
"Làm sao để quả ra được hình dạng như thế nhỉ?", tài khoản W.B thắc mắc.
Với ý nghĩa được no đủ, hưng thịnh quả đu đủ được nhiều người Việt Nam xem như là loại quả may mắn. Bởi vậy, người Việt thường trưng loại quả này vào các ngày đặc biệt như ngày giỗ hay ngày Tết.
Ở thời điểm hiện tại, quả đu đủ đặc biệt này đang gây ra một cơn "sóng" chia sẻ rầm rộ và thu hút sự hiếu kỳ của rất đông cư dân mạng.